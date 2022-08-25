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25 AĞUSTOS 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Yan etkisiz “huzur hapları” ister misiniz?

Ali FERŞADOĞLU
25 Ağustos 2022, Perşembe
Bir kardeşimiz, “Sağlıklı hayatın, huzur ve mutluluğun formülü var mı?” diye sordu. Uzmanlar şu-tek yönlü ve eksik-formülleri veriyor; biz tamamlayalım:

“Sabah kalktığınızda ve akşam yatarken 20 dakika meditasyon yapınız.” Beş vakit namaz kılınız. Zirâ, vakit araları kâh sinirlenmiş, kâh kızmış, kâh üzülmüş; stresse düşmüşüz! Namazda “Allahüekber!” der, dünya iş ve problemlerini arkaya atarız! “Namazda ruhun ve kalbin ve aklın büyük bir rahatı vardır. Hem cisme de o kadar ağır bir iş değildir. Hem, namaz kılanın diğer mübah dünyevî amelleri, güzel bir niyet ile ibâdet hükmünü alır.” (Sözler, Dördüncü Söz) Allah’ın emri ve O’na teşekkür olduğu, sevap verdiğini düşünmek ayrı bir huzur kaynağı… 

“Başınıza ne gelirse gelsin, iç dünyanızı zenginleştirmeye yaradığını düşünün.” Yâni, “Kadere inanın” demektir! Hayat, ilim, teknoloji menfi hadiselerle gelişir… 

“Müzik, depresyon anlarının en iyi ilâcıdır. Bazen iyimser olmak için şarkı söylemek yeterli.” Müzik ruhun gıdalarından birisi, ama hangi müzik? Hüzün, elem, karamsarlık veren değil; ulvi duyguları harekete geçiren müzik ruhun gıdası. “Kainattaki tüm varlıklar, musıka-i İlihi”dir.  

“Herkesin bu dünyada özel bir yeri olduğunu düşünün.” Evet, her insan bir âlemdir; Hz. Adem’den (as) kıyamete dek tektir.

“Yoga yapmak sindirimi kolaylaştırır, solunuma faydalıdır, bacaklara esneklik kazandırır...” Aslında, “Hayat faaliyet ve harekettir. Şevk ise onun matiyyesidir.” Namaz baştan sona harekettir. Abdets ile de namazı birleştirince, kalb atışlarını ve dolaşım sistemiyle bağlanır ve mutluluk hormonu üretilir.  

“Cinsî ihtiyaçlarınızda neceliğe değil, niteliğe ehemmiyet verin...” Evet, “Helal dairesi keyfe kafi, harama girmeye lüzum yok.”

“Perhize önem verin.” Pazartesi, Perşembe ile Hz. Davud’un (as) gün aşırı oruçları... 

“Lokmaları yavaş, yavaş çiğneyin.” Yani, Sünnet adabı üzre yeyin. Böylece ni’metin tadına varırsınız, hem fazla yemezsiniz... 

“Tırnak” içindekiler Panorama dergisinden (26 Mayıs 1996) alınmıştır. Akıl için yol birdir. Eğer uzmanlar, Kur’an ve Sünnet-i Seniyye’yi daha derin inceleme fırsatı bulsalardı, çok daha çarpıcı ve yan etkisiz “huzur ve mutluluk hapları” üretirlerdi!

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