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12 HAZİRAN 2020 CUMA - YIL: 51

“Yapboz Cumhurbaşkanlığı…”

Ali FERŞADOĞLU
12 Haziran 2020, Cuma
Dehşetli bir tablo ile karşı karşıyayız:

Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi iki yılda reforma muhtaç hale gelmiş! “Öyle ufak tefek düzeltmeler değil, reform! Hem de sistemin devamı reformlar yapılmasına bağlı” diyen eskinin ateşli AKP veya Erdoğan savunucusu şöyle devam etmiş:

“Uluslar arası bilimsel indekslerde ismine en çok atıf yapılan anayasa hukukçumuz Prof. Kemal Gözler’in şu tesbiti bütün tabloyu ortaya kokuyor: ‘Bir buçuk yılda gerçekte 24 adet Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılmış, çıkarılan bu 24 kararnamede değişiklik yapmak için de 31 adet Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılmıştır!’ Toplam 55 CB Kararnamesi… Fakat bunun 31 tanesi, önceki 24 kararnamenin eksiğini, yanlışını gidermek için çıkarılmış! Görüyorsunuz, hızlı karar alacağız, uçuracağız derken doğrudan çok yanlış yapılmış! İki yılda görülmüştür ki, Türkiye için doğru sistem “şahsî idare”yi esas alan, Meclis’i ve kurumları zayıflatan bu sistem değildir.” (Taha Akyol, Karar g. 9 Haziran 2020)

Prof. Gözler ve Akyol, Bediüzzaman’ın 110 sene önce söylediği noktaya gelmişler: “İstibdat tahakkümdür, muamele-i keyfiyedir, kuvvete istinad ile cebirdir, rey-i vahiddir, su-i istimalata gayet müsait bir zemindir, zulmün temelidir, insaniyetin mahisidir (mahvedenidir).” (Münâzarât, Yeni Asya Neşriyat, 1999, s. 15)

Çok veciz olarak anlatılan, ilim ve fikir ehlinin de geldiği bu tesbitleri açarsak: Zorla, baskıyla yönetmek (Meclis, şûrâ, meşveret, ortak akıl, kollektif şuur, hürriyet, şeffaflık vs. yoktur)

Hukuka, ilme, akla göre değil, keyfi hareket etmek,

Güce dayanarak zorla yaptırmaktır (diktatörlük, darbeler anayasası, vs.)

Tek görüş, tek düşüncedir. Yalnızca cumhurbaşkanı karar verir. Suistimalat zemini, yani, yolsuzluk, hırsızlık ve rüşvetler gırla gider. Zulümler, haksızlıklar, adaletsizliklerin de temeli idarî, yönetimdeki bu istibdattır. Ve İslâm âlemini de zehirler…

Şimdi, ucube cumhurbaşkanlığı sistemine-daha doğrusu sistemsizliğine-geçilirken, bütün bu dehşetli sonuçları doğuracağını ısrarla, defaatle, herkese işittirecek derecede bağırarak ilân ettiğimiz Bediüzzaman’ın şu yaklaşımını tekrar edelim:

“Riyaset-i şahsiyenin kat’iyen aleyhindeyim.” (Eski Said Dönemi Eserleri, Nutuk, s. 196)

Ehl-i tahkik olmayan, okumayan, araştırmayan, zahire bakarak hükmeden sıradan insanların bu dehşetli sistemi alkışlamasını anlarız… 

Ama, Risale-i Nur’u okuduğunu söyleyenler elleri patlayıncaya kadar alkışladılar!

Meclisi, şûrâyı, meşvereti ve demokrasiyi esas alan şu cümleleri hiç okumadın mı?: “İstibdat ne şekilde olursa olsun, meşrûtiyet libası giysin ve ismini taksın, rastgelsem sille vuracağım.” (Bediüzzaman Said Nursî, Divan-ı Harb-i Örfî, s. 40.)

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