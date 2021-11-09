Yaratılman mı iyi, yoksa...

Akıl, kalb ve vicdanımızı yanımıza alarak, “Allah beni yaratırken bana sordu mu?” diye soran da biz de kendimizi “yokluk, hiçlik karanlıklarında” düşünüp, hayal edip kendimize soralım: Yaratılmasaydık mı daha iyiydi, yaratılmasaydık mı daha iyi?

Yaratılmamak, bunca cihaz ve güzelliklerle donatılmamak ne kötü! Bırakınız yaratılmamayı, insan olmamak, hatta hayvan da olsa yaratılmamak bile çok kötü!

“Beni yaratırken bana mı sordu?” diyen, düşün ki, seni hiç yoktan lütfederek insan olarak yaratmış. Taş, toprak, hayvan olarak da yaratabilirdi!

Gözlerini kapat, “Sâni-i Zülcelâl göz, kulak, lisan gibi duygularla murassâ, gayet san’atkârâne bir vücudu sana giydirmiş” (Mektubat, s. 49) dahili ve harici sayısız duygular, duyular, cihazlar, nimetler, rızıklar, ihsan ettiğini düşün!

Faraza “Ey yaratacağım kulum, seni yaratayım mı, yaratmayayım mı, seni yokluk ve hiçlik karanlıklarında mı barakayım, ziyadar varlık âlemine mi çıkarayım? Bu dünya, bu güzellikler, bu duygular, bu duyular, bu organlar, cihazlar, bu anne-baba, kardeş, eş, akraba, insan, hayvan, bitki, unsurlar, sayısız nimetleri anlayacak insan mı olmak istersin; yoklukta kalmak mı?” diye sorsaydı ne cevap verirdik!

Çeşit çeşit sayısız yiyecek, içecek, sebze, meyveleri anlayacak, tartacak, tadacak şekilde hiç yoktan ve benzersiz yaratan, “Fâtır-ı Hakîm insana her çeşit ihsanını ihsas etmek ve herbir nevi nimetini tattırmak ve insanı daima şükre sevk etmek istediğini, şu kâinatta çeşit çeşit, hadsiz envâ-ı nimeti tadacak, tanıyacak derecede, gayet çok cihazatla insanı teçhiz” (Lem’alar, s. 210) etmesi mi,-ki, etti-etmeseydi mi daha iyi, daha güzel?

Aklı başında, vicdanı bozulmamış herkes kabul eder: “Adem şerr-i mahz ve vücud hayr-ı mahz”dır. (Lem’alar, internet, s. 76)

Düşünelim ki: Âciz, miskin makam sahipleri bizi muhatap ve dost kabul etmiyor! Sonsuz ilim, irade ve kudret gibi sonsuz isim ve sıfatlar sahibi şu kâinatın sultanı, “Bu küçücük ve âciz-i mutlak nev-i insanı kendine dost ve muhatap” ediyor! “Ve bütün mahlûkat üstünde bir makam… nihayetsiz inâyet ve ehemmiyet” veriyor! (Lem’alar, s. 254) Ve kendimize seslenelim:

“Ey nankör! Daha sen nerede hak kazanıyorsun ki, Cenâb-ı Hakk’ın sana verdiği mahz-ı nimet olan vücut mertebelerine mukabil şükretmeyerek…” (Mektubat, s. 276) üstelik itiraz ediyorsun!..