Yaz Kur’an kursları, ilahiyatlar ve çocuklarımız

Fen, sosyal ilimlerin derinlik kazandı, dallandı-budaklandı.

Teknolojik eğitim ve iletişim vasıtaları baş döndürücü hızla gelişiyor. İnsanlık hak, hürriyet, adalet, zenginlik ve refah medeniyetini oluşturdu. Müslümanlar da bunlara paralel yenilenmelidir.

Felsefe ve tıpta zamanın ve uzun asırların dâhisi İbn-i Sina, yalnızca tıp alanında 29 buluş yapmış ve cihaz geliştirmiş… Ne var ki, bugün onları kullanmıyoruz! 100, hatta 10 sene öncesinin fizik, kimya, matematik kitapları okutulmuyor! Eski devirlerin ulaşım ve nakliye araçları kağnı, at arabası, faytonu ulaşım için kullanmadığımız gibi; eski devirlerin ilmî birikimiyle yazılan, tasnif edilen kitap ve tefsirleriyle hareket edemeyiz. Eskiden 3 ayda gidilen Kâbe’ye şimdi 3 saatte varılıyor! Eski eserler günümüz insanının sorularını cevaplandıramaz, problemlerini çözemez.

Dönelim eğitim ve din eğitim sistemine: Çocuklarımıza en iyi yemekleri yediriyoruz; en iyi elbiseleri (marka) giydiriyoruz. Onları, kurslar, dershaneler hariç, üniversiteden mezun etmek için tam 16 sene okutuyoruz. Elde milyonlarca mesleksiz genç! İnançlı olarak ilkokula gönderdiğimiz çocuklarımız, üniversiteden deist ve ateist olarak çıkıyor!

Peki, iman, Kur’an ahlak ve terbiyesi için ne yapıyoruz? Din kültürü ve ahlak dersleri Kemalist felsefe ile dolu! Yılda tatiller hariç 1 ay yazın Kur’an kursuna göndermek! Faraza her yıl muntazaman göndersek 8 ay eder!

İmam-hatip, İlahiyatlarda 500-1000 sene öncesinin kitapları, tefsirleri okutuluyor! Din kültürü ve ahlak dersleri öğretmenlerimize, vaiz-vaize ve hatiplerimize nasıl bir format kazandırılıyor? Sorulara akli, mantıki cevaplar verebiliyorlar mı? Yüz binlerce diyanet mensubu ve öğretmenlerimiz iman ilmini hazmedebilmişler mi? Hak, hürriyet, adalet, meşveret, meşrutiyet, demokrasi, hukukun üstünlüğü hakkında ne biliyorlar?

Ve bu projeyi; İslam medeniyetini yeniden ihya ve inşa projesi olan Risale-i Nur; altı iman esaslarının her birisini yüzlerce alt başlığıyla aklen, mantıken, ilmen izah ve ispat etmiştir. Ve keza, İslam şartları, ibadet, ahlâk, ruh ve duyguları, ukubatı (ahirete ait) meseleyi yüzlerce alt başlıkları; hak, hürriyet, meşrutiyet/demokrasi dahil her meseleyi tüm boyutlarıyla tecdit etmiş, yenilemiş; ispat ve izah etmiştir! Artık bize düşen “anlayarak ve kabul ederek” okumak; müzakere, mütalaa etmek… Ve aile, Kur’an kursları, imam-hatip, İlahiyat ve sair okullarda ders kitabı olarak koymaktır.