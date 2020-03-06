Yeni Asya’nın destansı hizmetlerini devam ettirmesini istemez misiniz?

İnsan hak, hürriyetleri, adalet ve demokrasi kahramanı ve markası olan Yeni Asya, başta ülkemiz ve İslâm, hatta insanlık âlemindeki iman zaafı, eğitim çarpıklığı, siyasî, idarî, ekonomik istikrarsızlık, kaos, kriz, çalkantı ve savrulmaların arkasında 1850’den sonra tahribatları görülmeye başlanan Deccalizm/Süfyanizm/Kemalizmin yattığının şuuruyla yayın hayatına başladı ve sürdürmeye devam ediyor.

Bütün imkânsızlık, zorluk, darbe ve engellere rağmen 50 yıllık hizmetleri, faaliyetleri bir destandır. Ve İslâm âlemi, ülkemiz ve içtimaî, siyasî hayatımız ve cemaatler için de hayatî önem taşıyor. Bazılarını şöyle özetleyebiliriz:

Yeni Asya bizi, Deccalizmin/Süfyanizmin/Kemalizmin, derin yapılanmaların, “ifsat, ahlâksızlık, dinsizlik, zındıka ve mason komitelerinin” peşine takmadı, müstebit ve menfaatperestlerle asla işbirliği yapmadı, yaptırmadı.

Yeni Asya bizi, ”siyasal dinci/dindar siyasalcıların” peşine sürüklemedi, menfaatperest, canavar siyasetçilerin oyuncağı olmasına fırsat vermemiştir.

Yeni Asya, yalnız başına fikrî, hukukî, ilmî mücadele vererek, Risale-i Nur Külliyatı’nın tekelleşmesine, devletleşmesine fırsat vermemiş, Deccalizm/Süfyanizm/Kemalizme teslim etmemiştir. “Orijinaline sadık kalmak şartıyla herkesin serbestçe basabilmesini” sağlamıştır.

Yeni Asya, maddî çıkar için, müstebit devlet yapılanmasına ve onun organlarına, bilhassa siyasete angaje olmadan ve yayın politikasında zikzaklar çizmeden, konjonktüre göre hareket etmeden hizmet etmenin mümkün olduğunu ilân ediyor!

Yeni Asya, Türkiye’nin İslâm âleminin hürriyetine, demokrasisine unutulmaz hizmetler kazandırmış, ısrarla ve istikrarla hürriyetçileri/Demokratları desteklemiştir.

Yeni Asya, her darbe, kriz ve kaos dönemlerinde gelen hücumları cesaretle göğüslemiş, insanların toparlamasına, öncü ve yardımcı olmuştur. Teferruat hariç, ana meselelerde tam isabet edip hata yapmamış, böylece ümitleri, aşk ve şevkleri daima canlı tutmuştur.

Yeni Asya, inancı, düşüncesi, milliyeti ne olursa olsun, daima haklının, masumun, hukukun yanında olmuş; bu uğurda bedeller ödemiştir.

Yeni Asya, çıkışından günümüze insan hak, hürriyet, adalet, demokrasi mücadelesi vermiş, ülkemizin demokratikleşmesinde inanılmaz katkılarda bulunmuş; bulunmaya da devam ediyor. Yeni Asya, bu dehşetli zamanda, “gayet az ve zayıf ve fakir ve kuvvetsiz” olduğu halde, Kur’ân ve Sünnet-i Seniyye ölçülerinden taviz vermeden yayın yapmanın mümkün olduğunu fiilen göstermiştir; göstermeye devam etmektedir.

Yeni Asya bu hizmetleri, sadık, fedakâr, sebatkâr, yılmaz okuyucu ve mensupları sayesinde başarmıştır.

İkinci 50 Yılında da bu destansı hizmetleri devam ettirmesini istemez misiniz?