Yeni Asya’nın girmediği eve kimler girer?

Güneş girmeyen eve doktor girer! Kur’an nurunun, İslam güneşinin girmediği eve her türlü zulumat, şüphe, vesvese girer. Keza, Kur’an’ın muhteşem tefsiri Risale-i Nur’un dili Yeni Asya’nın da girmediği eve Kemalizm, istibdat, müstebit “dindar siyasalcı”lar girer!

Eee, bazen Yeni Asya girdiği halde özellikle “dindar siyasalcı” girmesine ne buyurulur? Evet, Kur’an ve Sünnet-i Seniyyenin hakiki tefsiri Risale-i Nur evlere giriyor. Ancak, kütüphanede, raflarda mahsur kalıyor! İlaçlar ecza dolabına girer, lakin, hasiyetlerini göstermeleri için doktorun reçetesine göre kullanılmaları gerekir. Aksi halde fonksiyonlarını göstermezler. Risale-i Nur’u “şerh, izah ve tanzim” için yola çıkan Yeni Asya da böyledir. Okunması, takip edilmesi gerekir. Dini inancı olmayan bir sabun imalâtçısı bir vaize: “Sizin anlattığınız dinin, dünyaya iyilik getirdiği görülmüyor! Bunca zaman geçmesine rağmen, dünya kötülerle dolu” der. Vaiz, o sırada, çamur içinde oynayan çocukları göstererek, “Sabunun da pek bir fayda getirmediği anlaşılıyor. Zirâ, dünya pis ve pislerle dolu!” Ateist imalatçı, “Ama, sabun kullanıldığı zaman faydalıdır.” der. “Evet, din de aynen öyledir. Eğer öğrenilir, yaşanır ve uygulanırsa dünyaya ve herkese iyilik getirir.”

Risale-i Nur da böyledir. Onun naşir-i efkârı ve medyadaki dili Yeni Asya da öyledir. Okunursa, takip edilirse isabetli yorumlara ulaşılır. Mesela, başka gazeteler gibi yalan ve asparagas haberler ve “Bizi Avrupa kıskanıyor, köşeyi dönüyoruz!” diye insanları aldatmaz, oyalamaz, kandırmaz!

Şu halde okuduğumuz gazetenin eski nüshalarını bakıp, attıkları manşetlere bakmalı. Kaç yazar 5 sene öncesi yazılarının altına imzasını atar? Hayır hayır, kaçı bir sene öncesinin manşet ve yazılarının altına imza atar? Yeni Asya, çıkışından günümüze (53 senedir) manşetlerin, yorumların, söylediklerinin hepsinin arkasındadır, tekrar imza atar!

Peygamberimizin (asm), en önemli vasıflarından birisi, istikamet değil mi? Bediüzzaman da ona harfi harfine ittiba etmemiş mi? Yeni Asya da konjonktür ve maddi çıkarlarını gözeterek zikzaklar çizmiyor, tam isabet ve istikamette gidiyor!

O zaman takip ettiğimiz felsefi düşünce, kanaat önderi, siyasi lider ve gazetelerin bizi nereye sürüklediğine dikkat etmek, geçmişiyle günümüzdeki duruşlarını kıyaslamak aklın, mantığın, vicdanın gereği değil mi?