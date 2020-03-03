Yeni Asya’nın hedef ve programı

Risale-i Nur’un matbuattaki dili Yeni Asya, varlığını Risale-i Nur’un neşri üzerine bina etmiştir.

Dolayısıyla günlük bir lâhikadır, bir mektuptur, diyebiliriz.

“Bu zamanda Nurlar’la hizmet-i imaniye, her tarafta ilânatla ve muhtaç olanların nazar-ı dikkatlerini celb etmekle olur.” 1

Tabiî ki, bu neşir ve her tarafta ilân, basın-yayın/medya, yani kitle iletişim vasıtalarıya olacaktır. Bunların en fonksiyonel ve tavsiye edileni de kitap, gazete ve dergidir. Zira, vahyedilen Kur’ân’ın ilk ve üçüncü âyetleri okuma emriyle, dördüncü ayet de “yazmayla” ilgilidir.

Kamuoyu ve bilhassa Nur hareketi mensupları Yeni Asya Bediüzzaman’ın şu direktifiyle kurulmuş olduğunu bilmeye hakları vardır:

“Risale-i Nur, bu mübarek vatanın mânevî bir halâskârı olmak cihetiyle; şimdi iki dehşetli mânevî belâyı defetmek için matbuat âlemi ile tezahüre başlamak, ders vermek zamanı geldi veya gelecek gibidir zannederim.

- O dehşetli belâdan birisi: Hıristiyan dinini mağlûp eden ve anarşiliği yetiştiren şimalde çıkan dehşetli “dinsizlik cereyanı” bu vatanı mânevî istilâsına karşı Risale-i Nur bir sedd-i Zülkarneyn gibi bir sedd-i Kur’ânî vazifesini görebilir.

- İkincisi: Âlem-i İslâm’ın bu mübarek vatanın ahâlisine karşı pek şiddetli itiraz ve ittihamlarını izâle etmek için matbuat lisanıyla konuşmak lâzım gelmiş diye kalbime ihtar edildi. 2

Yeni Asya’nın hedef ve programını da Bediüzzaman şöyle çizer:

“Hedefi(miz) ve programı(mız), evvelâ kendimizi, sonra milletimizi idam-ı ebedîden ve daimî, berzahî haps-i münferitten kurtarmak ve vatandaşlarımızı anarşilikten ve serserilikten muhafaza etmek ve iki hayatımızı imhâya vesile olan zındıkaya karşı Risale-i Nur’un çelik gibi hakikatleriyle kendimizi muhafazadır.

Maksadımız iman ve ahirettir. 3

Programımız budur ki: Dünya bir misafirhânedir. İnsan ise, onda az duracaktır ve vazifesi çok bir misafirdir ve kısa bir ömürde hayat-ı ebediyeye lâzım olan levâzımâtı tedârik etmekle mükelleftir. En ehem ve en elzem işler takdim edilecektir.” 4

Dipnotlar:

1- Lem’alar, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, 1999, s. 265.

2- Sikke-i Tasdik-i Gaybi, s. 189. Mektubat, s. 467.

3- Şuâlar, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, 1999, s. 319.

4- Sözler, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, 1999, s. 241.