Yeni Asya’nın hizmetlerini kim inkâr edebilir?

Zamanımızın müsbet-menfi en etkili silâhlarından birisi kitle iletişim vasıtalarıdır.

Kemalist zihniyet, toplumları yönlendirmek; manipüle etmek; kutuplaştırmak, gerginlik, ümitsizlik meydana getirmek istemektedir. Yeni Asya, özetlemeye çalıştığımız şu hizmetleri sürdürüyor. İşte;

● İ’lây-ı kelimetullah’ı tebliğ etmeyi matbuat (basın yoluyla) da yapmak,

● Risale-i Nur’un iman-Kur’ân hakikatleriyle Müslümanların imanına hizmet etmek;

● İnsan hak ve hürriyetlerini, adaleti ihya etmek,

● Kemalizmin hakikî mahiyetini anlatıp tahribatlarına set çekmek,

● “Dessas ehl-i dünyanın hafiyeleri veya ehl-i dalâletin propagandacıları veya şeytanın şakirtlerinin” tuzaklarını bozmak,

● “İfsat, ahlâksızlık, dinsizlik, zındıka, mason komitelerinin” iç bağlantılarını da deşifre ederek, “nüfuz casusluğu, etki ajanlığı”na karşı Müslümanları uyarmak,

● Ferd, toplumları zehirlendiren istibdata (diktaya), zulme, haksızlığa, darbelere karşı tedbir almak; doğru haber verip, medya diliyle de örnek olmak için 21 Şubat 1970’te yayın hayatına başlamıştır.

● Bir marka olan Yeni Asya, imanın, adalet, ibadetin, ahlâkın, insan hak ve hürriyetlerinin matbuattaki en cesur, en yılmaz ve en susturulmaz dilidir.

● Yeni Asya para kazanmanın değil, Allah rızasını kazanmanın peşindedir. Kendi yağıyla kavrulur. En büyük destekçisi isimsiz kahramanları okuyucularıdır.

● Yeni Asya, önce kalp/gönül ve akılların işgalden kurtulması gerektiğine inanır ve ona göre yayın yapar.

● Yeni Asya’nın çıkışından günümüze yüreğinde, alnında şu levha asılıdır: Yeni Asya satılık değildir! Kalem, onur ve şerefini satmaz!

Yeni Asya korkusuz, tavizsiz, zikzaksız, istikrarlı, müsbet ve cesur yayın politikası ve hizmet anlayışı ile hak, hürriyetler, adalet, demokrasi ve milyonların okuduğu imân ile fenni, ilmî birleştiren ilmî, fikrî binlerce eserleri ve destansı hizmetleri yapmış, yapa geliyor!

Bu hizmetlerini kim inkâr edebilir?

