Yeni Asya’nın misyonu ve yayın politikası

Yeni Asya bir ailedir. Yöneticisi, yazarı, çalışanı ve okuyucusu iç içe olan başka bir gazete sanırım ve bilebildiğim kadarıyla yoktur.

Yöneticisinden yazarına, çalışanından okuyucusuna kadar hepimizin yapması gereken şey şudur:

Yeni Asya misyonu ve Risale-i Nur’un ahlak ilkeleri prensiplerine uygun yayın politikası sürdürp-sürdürmediğini sorgulamaktır. Zaten bunu yapa geliyor.

Ama, ikinci 50 yılına başlarken, daha kararlı, daha sıkı, daha azimli, daha dikkat daha bir sadakatle yapmalıdır.

Bildiğiniz gibi, “Menfaat üzerine dönen canavar siyasetin” de etkisiyle omurgasızlığın, prensipsizliğin hüküm sürdüğü basın-yayın/medya, kitle iletişim vasıtaları şunlara alet ediliyor:

Eğlence ve eğitim vasıtalarıyla (sinema, müzik, moda, internet, sosyal medya, televizyon vb.) toplumları yönlendirmek, manipüle etmek; etnik yapıları, fanatik sağcıları-solcuları, radikal ve aykırı mezhep mensuplarını, şiddete yönelik teröre açık grupları, hatta dindarları bile yönlendirmek, manipüle etmek; ruhi dengeyi bozmak, aşırı heyecan, korku, gerginlik, ümitsizlik meydana getirmek.

İslamofobiyi işleyerek İslamiyete fevç, fevç olan dehaletleri engellemektir.

İşte Yeni Asya;

İ’lay-ı kelimetullahı matbuat lisanı ile de (basın yoluyla) yapmak,

Risale-i Nur’un iman-Kur’an hakikatleriyle Müslümanların imanına hizmet etmek;

İnsan hak ve hürriyetlerini, meşrutiyeti/demokrasiyi, adaleti ihya etmek,

Deccalizmi/Süfyanizmi, Kemalizmin hakiki mahiyetini anlatıp tahribatlarına set çekmek,

“Dessas ehl-i dünyanın hafiyeleri (casusları/ajanları) veya ehl-i dalâletin propagandacıları veya şeytanın şakirtlerinin”1 tuzaklarını bozmak,

“İfsat, ahlaksızlık, dinsizlik, zındıka komitelerinin” iç bağlantılarını da deşifre ederek, psikolojik harekat, “nüfuz casusluğu, etki ajanlığı”na karşı Müslümanları uyarmak,

İlmi/teknolojik gelişmeleri durduran, ferd, toplumları zehirlendiren, suistimallere yol açan istibdata (baskıya/diktaya), zulme, haksızlığa, darbelere karşı tedbir almak...

Bir marka olan Yeni Asya, imanın, ibadetin, ahlakın, insan hak ve hürriyetlerin matbuattaki en cesur, en yılmaz ve en susturulmaz dilidir.

Şimdi herkes elini vicdanına koyup öyle olup-olmadığına karar vermeli, sonra da elini cüzdanına koyup, ikinci 50 yıl için desteğini vermelidir.

Dipnot:

1-Mektubat, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, 1999, s. 402