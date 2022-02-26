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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 ŞUBAT 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Yeni Asya’ya destek vermek

Ali FERŞADOĞLU
26 Şubat 2022, Cumartesi
Türkiye’de demokrasi, insan hak ve hürriyetleri değil, istibdat ve keyfi bir yönetimin olduğunun göstergelerinden yalnızca birisi Yeni Asya’ya yapılanlardır.

“Gizli ifsat komitelerinin” ve gerekse “dindar siyasalcılar” Yeni Asya’yı “biat ettirme, susturma ve çökertme projesini” hayata geçirmeye çalışıyor. 

Yeni Asya’ya karşı açtığı amansız “iftira, itibar cellâtlığı” yanında maddî her türlü sindirme hareketlerini tekrarlıyor. Birisi şu: 

Basın İlân Kurumu, 750 günü aşkındar keyfi biçimde gazetemize ilân ambargosu uyguluyor. Ve bu baskı, sindirme, yeni değildir. İttihad ve devamı Yeni Asya, Üstad’a bizzat hizmet eden talebelerinin tamamının istişaresi sonucunda çıkarılmış. Ancak, 21 Şubat 1970 yılında basın hayatına adım atan Yeni Asya, borç para ve bir buçuk gazeteci ile kurulmuş.  

Bin bir güçlüklerle yayınını sürdürür. Sadece 1980-84 arası dört sefer kapatılır, üç isim değiştirir: Kapatılır Yeni Nesil olur, kapatılır Tasvir olur, kapatılır Hür Yurt’u çıkarmaya hazırlanır ve tekrar Yeni Asya’ya döner.  

Yeni Asya, bütün darbe, kapatma, ambargo, dahili ve harici kavgalara rağmen iman ve irfan hayatımıza büyük eserler kazandırmış; açtığı çığırlarla ilim ve fikir adamlarına rehber olmuş, olmaya devam etmektedir. Bütün engellere de beş para ehemmiyet vermeden yoluna devam etmiş. Üslûp ve teferruat haricinde, temel meselelerde ve prensiplerinde daima istikrarını muhafaza etmiş. 

Dolayısıyla Yeni Asya bu hizmetlerine devam etmeli şu prensip gereğince de: “Bu zamanda Nurlar’la hizmet-i imaniye, her tarafta ilânatla ve muhtaç olanların nazar-ı dikkatlerini celb etmekle olur.” (Lem’alar, s. 265) 

Evet, Yeni Asya, hiçbir karşılık beklemeden milletin hak ve hukukuna; 

- İnsan hak ve hürriyetlerine, 

- Ülkenin demokratikleşmesine, -Şeffaf bir yönetime, 

- Milletin ilmî ve fikrî gelişmesine katkı sağlamayı sebeb-i vücudu biliyor. 

Öyle ise, onun bu destanımsı mücadelesiyle, fertlere, aileye ve topluma kazandırdığı bu kadar büyük kâr ve kazanç karşısında, ona da katkıda bulunmak bir vefa, vicdanî, hatta boynumuzun borcu değil mi? 

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