Yenilenmeyen yenilir!

Atomlar, moleküller, hücreler, uzuvlar, unsurlar yenileniyor. Günler, aylar, mevsimler yenileniyor. Her şey yenilenme kanununa tabidir.

Fen ve sosyal bilimler ile teknolojide yenilenme esastır. Yenilenme yoksa, yeni keşif yoksa, ilerleme, terakki yoktur. Meselâ, Isaac Newton, 1687’de meşhur hareket kanunları teorisini yayınladı. Bu, bilim ve sanayi devrimlerinin lokomotifliğini yaptı. Ne var ki, 20. asrın başlarında Newton’un efsanevî kanunları geçerliliğini yitirdi. Yani, onun ortaya koyduğu hareket kanunları, atomaltı boyutlarda ve de çok yüksek hızlarda geçersiz olduğu Kuantumun belirsizlik prensibi teorisiyle ortaya çıktı. Kuantum teorisiyle atomaltı dünyasında parçacıklar bir anda çok yerde olduğu gözlemlendi. Böylece zaman ve mekân kavramları çöktü. Bu ise, fizikte bütün taşları yerinden oynattı.

İbn-i Sina, zekâ, hafıza, akıl, ilim… Bir derya, filozof. Yazdığı el-Havi isimli tıp kitabı asırlarca Batı üniversitelerinde ders kitabı olarak okutulmuş. Yalnızca tıpta 29 yeni buluş yapmış. Yüzlerce onlarca tıp alet ve cihazı geliştirmiş. Bugün onun metotlarıyla muayene, tedavi olmuyoruz…

100, hatta 15-20 sene öncesinin astronomi, fizik, kimya, biyoloji, tıp kitaplarını okumuyoruz okullarda… Çok gelişmeler yaşandı, sayısız buluşlar yapıldı…

Keza, iletişim ve ulaşım mevzularında da akıl almaz teknolojik gelişmeler yaşandı. Eskiden hacca 3 ayda gidilirdi. Şimdi 3 saatte Kâbe’desiniz!

Eski tefsirler de böyledir. Evet, onlar temel eser ve kaynaktırlar; bilhassa uzmanları istifade etmeli. Ama, bizi geliştiremezler. Zira, 300, 500, 1000, 1500 sene öncesinin tefsirleri ne kadar doyurucu olabilir?

Bizi üç saatte Kâbe-i Kemalata götürecek bir tefsir lâzımdır. Zira, yenilenme, gelişme, kâinatta cari kanunlar için geçerlidir. Manevî ilimlerde de böyledir.

Ne var ki, Müslümanlar, ekseriyetle hâlâ asırlar öncesinin bilgilerine takılıp kalmışlar. Fen, sosyal bilimlerdeki yenilik, gelişme ve inkişafları, manevî ilimlere taşıyamamışlardır.

İslâmda yenilenmenin, inkişafın, gelişmenin, terakkinin adı, “tecdid”dir. Bunu yapana da müceddid denir. Risale-i Nur, iman esasları ve yüzlerce alt başlığı, İslâmın şartları ve yüzlerce alt başlığı, ahlâk, ukubat meselelerini, İslâm ilimleri literatüründeki bütün kelime ve mefhumları yenilemiş, izah ve ispat etmiştir.