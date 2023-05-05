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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 MAYIS 2023 CUMA - YIL: 54

Yeter artık diyelim

Ali FERŞADOĞLU
05 Mayıs 2023, Cuma
Meşrutiyet/demokrasi, hakiki cumhuriyet, “hürriyet, meşrutiyet adalet, meşveret, meclis, şûra, parlamenter sistem, şeffaflık ve sorgulamadır.” Bu değerler İslamın malıdır ve Asr-ı Saadette kemaliyle ortaya konmuştur.

“Riyaset-i şahsiye (tek adam ve baskıcı zümre yönetimi).” (ESDE, Nutuk, yeni tanzim, s. 196.) istibdattır, diktatörlüktür, despotluktur. İstibdat ise, 

● Tahakküm: Zorla, baskıyla yönetmek ● Muamele-i keyfiye: Hukuka, kanuna, ilme, akla göre değil, keyfi hareket etmek, ● Cebir: Güce dayanarak zorla iş yaptırmak (diktatörlük, darbeler anayasası, vs.) 

● Rey-i vahd: Tek görüş, tek düşüncedir. “Ya bendensin veya hainsin” anlayışı-daha doğrusu anlayışsızlığı-hakimdir. İşler, emanetler, kararlar ehline değil, tek kişiye verilmiştir. 

● Suistimalat zemini, yani, yolsuzluk, hırsızlık ve rüşvetler gırla gider. Zulümler, haksızlıklar, adaletsizliklerin de temeli ilmi, idari, siyasi, askeri istibdatlardır. İnsanlığı sefil ederek mahvetmiş, İslam alemini de zehirlemiş.  

Öyle ise, Bediüzzaman’a göre, ana prensipleri, “hürriyet, meşrutiyet adalet, meşveret, meclis, şûra, parlamenter sistem, şeffaflık ve sorgulamadır.

“Meşrûtiyet (demokrasi) ile sû-i istimâlâtın ekser yolları münsed (setlenmiş, kapalı) olur; istibdatta ise açıktır.” (Münazarat, Enst./inter., s. 39.) Öyle ise, “Türkiye’yi Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem, anayasa, yasa, kuvvetler ayrılığı, denge ve denetleme esasları çerçevesinde, istişare ve uzlaşıyla yönetimi; etkin ve katılımcı bir yasama (kanun yapma), istikrarlı, şeffaf ve hesap verebilir bir yürütme (icra), bağımsız ve tarafsız bir yargı (adalet) ile kuvvetler ayrılığının tesis edildiği güçlü, hürriyetçi, demokratik, adil bir sistem için Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” lazım. İşte Bediüzzaman tam olarak bunu tavsiye ediyor: 

“Siz göçersiniz. Göçerin malı koyundur; o işi bilirsiniz. Şimdi herbiriniz, bazı koyunları bir çobanın uhdesine vermişsiniz. Halbuki çoban tembel ve muavini kayıtsız, köpekleri değersizdir. Tamamıyla ona itimat etseniz, rahatla evlerinizde yatsanız, biçare koyunları müstebit kurtlar ve hırsızlar ve belâlar içinde bıraksanız daha mı iyidir; yoksa onun adem-i kifayetini bilmekle nevm-i gafleti terk edip, hanesinden her biri bir kahraman gibi koşsun, koyunların etrafında halka tutup, bir çobana bedel bin muhafız olmakla, hiçbir kurt ve hırsız cesaret etmesin, daha mı iyidir? Acaba Mâmehuran hırsızlarını tevbekâr ve sofî eden şu sır değil midir?” (Münazarat, s. 45-46.) Yeter artık dur diyelim; haklarımıza sahip çıkalım! 

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