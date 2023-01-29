Yeter artık, söz milletin!

Söz milletin, artık yeter! Bu siyaset dar geliyor, Dökersek hep beraber ter, Ziyan gider, kâr geliyor! Yırtılmış perde-i haya, Eloğlu gider fezaya, Biz kaldık aç, susuz, yaya; İlim, ahlâk, âr geliyor! Zulüm, enflasyon, gasp, faiz, Rüşvet olmaz asla caiz! Yönetmeye değil hâiz, Ehil ve bahar geliyor! Rüşvet, faiz tavan yapmış, Hırsız, yolsuz malı kapmış, Yazık ki, kul kula tapmış, Eştikçe hor, kir geliyor! Lira bitmiş, tam pul olmuş, Dolara esir, kul olmuş, Kardaş kardaşa el olmuş, Gümüş, altın dür geliyor! Nasıl ezaya katlandık? Bu acıyla kanatlandık, Düldüllendik, kıratlandık, Sabır artık zor geliyor! Bir bir ihvan çıktı yola, Girdi âhiler kol, kola, Medresede verir mola; Dürüst seyis er geliyor! Korkak olan geri dursun, Zalim inlesin, kudursun, Duysun bütün âlem duysun. Hür-Nur sada gür geliyor! Kimi hırsız, yolsuz olmuş, Zavallı halk pulsuz kalmış Zamma, zulme dilsiz olmuş, Aç gözünü pîr geliyor! Mihenge vuran bir nesil, Soydan-sopdan yana asîl, Kapanacak bu bet fasıl, Fikir, vicdan hür geliyor! Ötelerden öter sazım, Tüm renkler, kökenler bizim, Son bulacak, ağrım, sızım! Adâlet-i pûr geliyor! İktidarın siyaseti, Kendine topluyor eti, Bitirecek husumeti, İttifaklı sır geliyor! Yırtık haya perde perde! Hani hak-hürriyet nerde? Sürünür adâlet yerde, Şûlefeşân Nur geliyor! Yalan dediler peş peşe! 20 sene geçti boşa, Gidecekler paşa paşa! Hak fikr-i imar geliyor! İstibdadın hesabını, Sor bozmasın asabını, Hak, hukukun nisabını, Veren bir asır geliyor! Biter zulüm, eza, cefa, Gelir cuş-i huruş sefa, Selam Ahrarlara vefa, Beklenen huzur geliyor! Rezaletler dizi dizi, “Kıskanır Avrupa bizi!”, Nasıl söyler fasit sözü?! Bin karat güher geliyor! Aldatmaya dur diyecek, Kâzibe kudur diyecek! Hakikat budur diyecek, Haslet-i îsâr geliyor! Kur’an, millet, vatan için, Haksız mahpus yatan için, Tarla, mutfak batan için, Şeş Masa güher eliyor! Veren eller hoş açılır, Başlara güller saçılır, Ehil olanlar seçilir, Sadık seyis yâr geliyor! Seçim sonu belli gibi, “On dört Mayıs elli” gibi, Hak-hukuklu dilli gibi, Mazlumlara sur geliyor!

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