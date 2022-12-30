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30 ARALIK 2022 CUMA - YIL: 53

Yılbaşı hazırlıklarına başlamadınız mı?

Ali FERŞADOĞLU
30 Aralık 2022, Cuma
Bir kardeşimiz, “Pek çok insan yılbaşı kutlamaları için hummalı bir faaliyet içinde. Müslüman olarak biz de kutlayabilir miyiz?” diye sordu.

Elbette kutlayabiliriz, hatta kutlamalıyız! Ama, Müslümanca… Meşru ve helâl dairede her şey mübah.  

Kutlayabiliriz; zira, güneş takvimi günleri de kameri (ay) takvimi günleri de bizim. Çünkü, Şemsi takvim; dünyanın Güneş’e göre dönme ekseninin açısını temel alan bir takvimdir. Kameri, “ay takvimi” ayın merhalelerini/ardarda gelen değişik durum ve merhalelerini esas alan takvimdir. Namazlarımızı Güneş takvimine göre kılar, Ramazan orucumuza Kamer takvimine göre başlar; imsak eder ve güneş battığında iftar ile orucumuzu açarız.  

Herkes günleri kendi inanç ve kültür değerlerine göre kutlamaz mı? Miladi yılbaşı güneş takvimine göre ayarlanmış; yaşımızı da miladi takvime göre belirleriz. Öyle ise Müslümanca kutlamakta hiçbir mahzur yok! Nasıl kutlayacağımıza gelince: 

Bir yıllık amellerimizin muhasebesinden başlayabiliriz. Ne kadarını rızay-ı İlahi, ne kadarını rızay-ı nefsi, rızay-ı siyasete göre işledik? Bize verilen müspet duygularımızı ne kadar yüceltebildik, menfilerini mecralarına yönlendirebildik mi? Maddi-manevi duygu, duyularımızı, mal varlıklarımızı yerli yerinde, ölçüsünde, gayeleri istikametinde kullanabildik mi? Dünya ve ahiretimize katkı sağlayacak kaç kitap okuduk?  

Hiç şüphesiz “Gençlik gidecek. Sefâhette gitmiş ise, hem dünyada, hem âhirette binler belâ ve elemler netice verdiğini ve öyle gençler ekseriyetle sû-i istimâl ile, israfât ile gelen evhamlı hastalıkla hastahânelere ve taşkınlıklarıyla hapishânelere veyasefâlethânelere ve mânevî elemlerden gelen sıkıntılarla meyhânelere düşeceklerini anlamak isterseniz, hastahânelerden ve hapishânelerden ve kabristanlardan sorunuz. Elbette hastahânelerin ekseriyetle lisân-ı halinden, gençlik sâikasıyla israfât ve sû-i istimâlden gelen hastalıktan enînler, eyvahlar işittiğiniz gibi, hapishânelerden dahi, ekseriyetle gençliğin taşkınlık sâikasıyla gayr-i meşrû dairedeki harekâtın tokatlarını yiyen bedbaht gençlerin teessüflerini işiteceksiniz.” (Sözler, s. 134.) 

İbret için kaç sefer mezaristanlara uğradık? Kaç genç, kaç hasta, kaç yaşlıyı ziyaret edebildik? Gençlik Rehberi, Hastalar Risalesi, İhtiyarlar Risalesi hediye ettik? Yılbaşında da hediyeleşmenin hiçbir mahzuru yoktur. Hediyenin en güzeli, Kelam-ı Ezeli’yi anlatan tefekküri kitaplardır. En iyi tefekkür kitabı da Risâle-i Nur’dur. 

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