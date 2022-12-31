Yılbaşını nasıl kutlayacağız?

Yaşımızı da miladi yıl ile hesapladığımıza göre, yıl başını şöyle kutlayabiliriz:

Bu akşam için me’külat, meşrubat ve çerezlerimizi hazırlayalım. (Hindi eti helâl olduğuna göre, onun yemeğini de yapabiliriz.) Çoluk-çocuk, hatta komşularla bir araya gelelim. Bir seneyi geride bıraktığımız ve miladi yeni yıla kavuşturan Allah’a sonsuz hamdü senalar ile Kur’an tefsiri, Risale-i Nur’dan yaratılış gayesini anlatan Yirminci Mektubu, ömür ile ilgili pasajları okuyup mütalaa edelim:

“Ey nefis! Bil ki, dünkü gün senin elinden çıktı; yarın ise, senin elinde senet yok ki, ona mâliksin. Öyle ise, hakikî ömrünü bulunduğun gün bil… Hem bil ki, her yeni gün, sana, hem herkese bir yeni âlemin kapısıdır. (Sözler, s. 246) Dünya bir misafirhânedir. İnsan ise, onda az duracaktır ve vazifesi çok bir misafirdir ve kısa bir ömürde hayat-ı ebediyeye lâzım olan levâzımâtı tedârik etmekle mükelleftir. (Mesnevî-i Nûriye, s. 241)

Daha dün gibi; koca bir yılın göz açıp kapayıncaya kadar nasıl geçti, çoluk-çocuk, yılbaşında hatırlayıp yol haritamızı yeniden gözden geçirelim. Bediüzzaman vazifelerimizi tasnif ile “yol haritasını” da çıkarır: “Birbiri içinde mütedâhil (iç içe) dâireler gibi, her insanın kalb ve mide dairesinden ve ceset ve hane dairesinden, mahalle ve şehir dairesinden ve vatan ve memleket dairesinden ve küre-i arz ve nev-i beşer dairesinden tut, tâ zîhayat ve dünya dairesine kadar, birbiri içinde daireler var. Herbir dairede, herbir insanın bir nevi vazifesi bulunabilir. Fakat en küçük dairede en büyük ve ehemmiyetli ve daimi vazife var. Ve en büyük dâirede en küçük ve muvakkat arasıra vazife bulunabilir. (Şualar, Enstitüsü/internet, s. 184.)

En büyük ve önemli ve devamlı vazife, “Kalb, mide, ceset ve hane (ev, aile)” daireleridir. Mide, hayatın devamı için öremli. Helal gıda ile gönderilmeli. Zira, insanoğlunun ilk imtihanı gıda ile olmuştur. Cesed/beden ve organları bir emanettir. Bakımı, korunması ve herbir uzvun ibadetinin ifa zorunluluğu vardır. Hane, aile hayatı, çoluk-çocuğun terbiye ve eğitilmesi etkili ve sorumlu olduğumuz alanlardır. “Mahalle, şehir, vatan, memleket, küre-i arz (dünya), nev-i beşer (insanlık) ve canlılar (çevre kamu, yani içtimai, siyasi dairelerdir. Ve geniş, büyük dairelerde “en küçük, muvakkat arasıra vazifeler” bulunabilir. Ki, etkili ve sorumlu olmadığımız ilgi alanlarıdır.

Şu halde, yılbaşını çoluk-çocuk hep birlikte yol haritamızı yeniden gözden geçirip yeni yıla bu harita ve Kur’an tefsiri Risale-i Nur pusulası ile girerek kutlayabiliriz. Gerçek kutlama, hem dünya, hem de sonsuz yurdun yol haritasını çıkararak, vazife, selahiyet ve mesuliyetlerimizi gözden geçirip helal dairesinde yaşayarak kutlamaktır.

Yılbaşı, yeni bir yol başıdır, nurlandırmalıyız. Yeni yılınız kutlu, mutlu, nurlu, huzurlu olsun!