“Yine de ibret alıp tevbe etmiyorlar!”

Fitne’nin birinci anlamı imtihandır. Bununla bağlantılı ikincisi, “Toplumda iman zaafı sonucunda istibdat, baskı, hukukun çiğnenmesi, zulüm, düzensizlik, kargaşa ve böylece kulluk imtihanının kaybedilmesi tehlikesidir.”

Kur’ân’ın namaz, oruç, zekât ve sair emir ve yasaklarla ilgili “ahkâm” âyetleri müçtehitlere göre 250 veya 500’dür. Diğer 6166 âyet, “iman, ibadet, ahlak, tefekkür, adalet, vs.” ile ilgilidir. Birkaç asırdır Müslümanlar 500 âyetin etrafında dolanıp duruyor. Keza, din eğitimi veren müesseseler de. Kur’an 850’yi aşkın âyetle, “tefekkür, araştırma, musibetlerden ibret, ders ve öğüt almayı” emreder:

“İyi düşünün!” (Sebe sûresi, 46) Hâlâ düşünmez misiniz? (En’âm Sûresi, 6:80; Bakmazlar mı? (Gàşiye Sûresi, 88:17.) Onlar hiç düşünmezler mi? (Muhammed Suresi, 24, vd.) Farkında değiller. (En’âm, Sûresi, 26., vd.) Aklı kullanıp anlamazlar. (Bakara Sûresi, 170, 171.) “Onlar, devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yerin nasıl yayıldığına bakıp ibret almazlar mı?” (Gâşiye sûresi, 17-21) “Bundan ibret alın ey basiret sahipleri!” (Haşir Sûresi, 2.) “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak akıl, iz‘an sahipleri bunu anlar.” (Zumer Suresi, 9.) “İmanınızı ‘La ilahe illallah’ ile yenileyiniz.” (Müsned, 2:359; vd.) Deprem ve sair afâta nasıl bakacağız?

“Yeryüzünde dolaşın da önceki milletlerin sonlarının nasıl olduğuna bakın.” (Rum Suresi, 42.) “Sizden önce nice olaylar gelip geçmiştir. Yeryüzünde gezin dolaşın da yalanlayanların sonunun nasıl olduğunu bir görün.” (Âl-i İmran Suresi, 137.) “Yeryüzünde dolaşın da suçluların sonunun nasıl olduğuna bir bakın.” (Neml Suresi, 69.)

Zulmü azınlık, yöneticiler yapıyor; niye masumlara da dokunuyor? Çünkü, fitne, zulüm, haksızlığa son vermek için mücadele etmiyor! Üstelik “fiilen, iltizamen, iltihaken” desteleyip alkışlıyorlar! “Acaba o bîçare mazlumların rahmet ve adâletten hisseleri nedir? “Bu suâle karşı cevaben denildi ki, o musîbetteki gazab ve hiddet içinde, onlara bir rahmet cilvesi var. Çünkü, o mâsumların fânî malları, onların hakkında sadaka olup, bâkî bir mal hükmüne geçtiği gibi, fânî hayatları dahi bir bâkî hayatı kazandıracak derecede, bir nevi şehâdet hükmünde olarak, nisbeten az ve muvakkat bir meşakkat ve azabdan büyük ve dâimî bir kazancı kazandıran bu zelzele, onlar hakkında, aynı gazab içinde bir rahmettir.” (Sözler, s. 159.)