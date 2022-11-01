"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 KASIM 2022 SALI - YIL: 53

YÖK, yok edileceğine yeni yasaklar getirildi!

Ali FERŞADOĞLU
01 Kasım 2022, Salı
4 Kasım 1981; 12 Eylül darbe-i münafıkanesi rejiminin isteği ile üniversitelerin, ilim adamlarının zabt u rabt altına alınıp kontrol edilip güdülmesi için Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) Kanunu kabul edildi.

İktidar yasakları ve yasakçıları yasaklama sözü verdi, ama, o sansür gibi başka başka yasakların peşinde. Yazık ki, birçok ilim adamı da dehşetli istibtadın farkında değil! İstibdat; baskı, baskıcı yönetim, kendi başına ve hiçbir kanuna bağlı olmadan yönetme, keyfi idare sistemi. Fakirlik, cehalet, ihtilaf, haksızlık ve zulümlerin anasıdır. 

“İstibdat tahakkümdür, muâmele-i keyfiyedir, kuvvete istinad ile cebirdir, rey-i vâhiddir, sû-i istimâlâta gâyet müsâit bir zemindir, zulmün temelidir, insâniyetin mâhisidir. Sefâlet derelerinin esfel-i sâfilînine insanı tekerlendiren ve âlem-i İslâmiyeti zillet ve sefâlete düşürttüren ve ağrâz ve husûmeti uyandıran ve İslâmiyeti zehirlendiren, hattâ herşeye sirâyet ile zehrini atan, o derece ihtilâfâtı beyne’l-İslâm îkâ edip, Mûtezile, Cebriye, Mürcie gibi dalâlet fırkalarını tevlid eden, istibdattır. Evet, taklidin pederi ve istibdad-ı siyasînin veledi olan istibdad-ı ilmîdir ki, Cebriye, Rafı-ziye, Mûtezile gibi İslâmiyeti müşevveş eden fırkaları tevlid etmiştir.” (Münâzârât, eski, s. 22-23.) 

Tahakküm: Zorla, baskıyla hükmetmek, yönetmek. Herkesi korkutarak susturmak  

Muâmele-i keyfiyedir: İşleri hukuka, adalete göre değil, keyfine göre yürütmektir. Kuvvete istinad ile cebirdir: Askeri, zümrevi, siyasi, idari, maddi güce dayanarak zorbalıktır.  

Rey-i vâhiddir: Tek görüş, tek düşünce, tek tip, tek şef, tek adam yönetimi. Sû-i istimâlâta gâyet müsâit bir zemindir: Meşveret, sorgulama ve şeffaflığın olmadığından kapalı kapılar arkasında her türlü haksızlık zeminidir.  

Zulmün temeli, insâniyetin mâhisi: Haksızlıkların dayanağı ve insanlığın mahvedenidir.  Sefâlet derelerinin esfel-i sâfilînine insanı tekerlendiren: Aşağıların en aşağısına yuvarlayan… (Ekonomi ve adaleti çökerten, fakirlik, yoksulluğa yuvarlayan) 

Ve âlem-i İslâmiyeti zillet (aşağılatan) ve sefâlete (yokluk, yoksulluk sıkıntılara) düşürttüren.  

Ve ağrâz ve husûmeti (kin, nefret ve düşmanlıkları) uyandıran...

Ve İslâmiyeti zehirlendiren, hattâ herşeye sirâyet ile zehrini atan, o derece ihtilâfâtı beyne’l-İslâm îkâ eden: Anlaşmazlıklar, uyuşmazlıklar ve bölünmeleri Müslümanlar arasına atıp aşılayan yönetimlerdir.  

Baştan ayağa yasaklarla dolu darbeler anayasası, adil olmayan kanunlar, çarpık devlet ve adalet mekanizması…

Hür ülkelerin refah, düzen, zenginlik ve adaletine bakıp; kendimize gelip hürriyet, meşrutiyet/demokrasiyi talep etmenin zamanı gelmedi mi?

Okunma Sayısı: 169
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Amasra'daki soruşturmada 8 şüpheli tutuklandı

    Din ve laiklik istismarından çok çektik

    Malatya - Battalgazi'de 4,1 büyüklüğünde deprem

    Meclis’te 130 vekil hiç konuşmadı

    Son yılların enflasyonu kimin eseri?

    KPSS soruşturması devam ediyor: 5 kişi "şüpheli" sıfatıyla yer aldı

    Türkiye'den Hindistan'a taziye mesajı

    Mevlüde Genç için Steinmeier ve Scholz'dan taziye mesajı

    Pirince iki ayda % 30 zam

    İstanbul’da hava artık daha kirli

    110 Hafız daha icazetlerini aldı

    Maden kazası hakkındaki ön inceleme raporu tamamlandı

    İSKİ'den "su tasarrufu" çağrısı: "6 ton suyun boşa akmasını önleyin"

    Ders kitapları çöp oluyor

    Kuzey Kutbu'ndaki tehlike

    Kan bağışının adresi: Kızılay

    Ayrı partileriz, ama aynı şeyleri söylüyoruz

    Kore Yarımadası'nda tansiyon yine yükseliyor

    Karadeniz'de plastik kirliliği alarmı!

    Hindistan'daki kazada ölü sayısı 141'e yükseldi

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    En büyük üretim: Hukuk devleti
    Süleyman KÖSMENE

    Kime “Aleyhissalatü vesselam” denir?
    Genel

    Din ve laiklik istismarından çok çektik
    Faruk ÇAKIR

    Hukuksuzluğa örnek verebilir misiniz?
    Cevher İLHAN

    “Yeni yüzyıl vizyon belgesi” imiş!
    M. Latif SALİHOĞLU

    İttihatçılar’ın sonu ve Musul’un âkıbeti
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Risale-i Nur'dan

    Başkasının istibdadı altına girmeye izzet-i imaniye müsaade etmez
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Emine Ç. Sultan

    Medhaller ve mahreçler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.