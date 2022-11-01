YÖK, yok edileceğine yeni yasaklar getirildi!

4 Kasım 1981; 12 Eylül darbe-i münafıkanesi rejiminin isteği ile üniversitelerin, ilim adamlarının zabt u rabt altına alınıp kontrol edilip güdülmesi için Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) Kanunu kabul edildi.

İktidar yasakları ve yasakçıları yasaklama sözü verdi, ama, o sansür gibi başka başka yasakların peşinde. Yazık ki, birçok ilim adamı da dehşetli istibtadın farkında değil! İstibdat; baskı, baskıcı yönetim, kendi başına ve hiçbir kanuna bağlı olmadan yönetme, keyfi idare sistemi. Fakirlik, cehalet, ihtilaf, haksızlık ve zulümlerin anasıdır.

“İstibdat tahakkümdür, muâmele-i keyfiyedir, kuvvete istinad ile cebirdir, rey-i vâhiddir, sû-i istimâlâta gâyet müsâit bir zemindir, zulmün temelidir, insâniyetin mâhisidir. Sefâlet derelerinin esfel-i sâfilînine insanı tekerlendiren ve âlem-i İslâmiyeti zillet ve sefâlete düşürttüren ve ağrâz ve husûmeti uyandıran ve İslâmiyeti zehirlendiren, hattâ herşeye sirâyet ile zehrini atan, o derece ihtilâfâtı beyne’l-İslâm îkâ edip, Mûtezile, Cebriye, Mürcie gibi dalâlet fırkalarını tevlid eden, istibdattır. Evet, taklidin pederi ve istibdad-ı siyasînin veledi olan istibdad-ı ilmîdir ki, Cebriye, Rafı-ziye, Mûtezile gibi İslâmiyeti müşevveş eden fırkaları tevlid etmiştir.” (Münâzârât, eski, s. 22-23.)

Tahakküm: Zorla, baskıyla hükmetmek, yönetmek. Herkesi korkutarak susturmak

Muâmele-i keyfiyedir: İşleri hukuka, adalete göre değil, keyfine göre yürütmektir. Kuvvete istinad ile cebirdir: Askeri, zümrevi, siyasi, idari, maddi güce dayanarak zorbalıktır.

Rey-i vâhiddir: Tek görüş, tek düşünce, tek tip, tek şef, tek adam yönetimi. Sû-i istimâlâta gâyet müsâit bir zemindir: Meşveret, sorgulama ve şeffaflığın olmadığından kapalı kapılar arkasında her türlü haksızlık zeminidir.

Zulmün temeli, insâniyetin mâhisi: Haksızlıkların dayanağı ve insanlığın mahvedenidir. Sefâlet derelerinin esfel-i sâfilînine insanı tekerlendiren: Aşağıların en aşağısına yuvarlayan… (Ekonomi ve adaleti çökerten, fakirlik, yoksulluğa yuvarlayan)

Ve âlem-i İslâmiyeti zillet (aşağılatan) ve sefâlete (yokluk, yoksulluk sıkıntılara) düşürttüren.

Ve ağrâz ve husûmeti (kin, nefret ve düşmanlıkları) uyandıran...

Ve İslâmiyeti zehirlendiren, hattâ herşeye sirâyet ile zehrini atan, o derece ihtilâfâtı beyne’l-İslâm îkâ eden: Anlaşmazlıklar, uyuşmazlıklar ve bölünmeleri Müslümanlar arasına atıp aşılayan yönetimlerdir.

Baştan ayağa yasaklarla dolu darbeler anayasası, adil olmayan kanunlar, çarpık devlet ve adalet mekanizması…

Hür ülkelerin refah, düzen, zenginlik ve adaletine bakıp; kendimize gelip hürriyet, meşrutiyet/demokrasiyi talep etmenin zamanı gelmedi mi?