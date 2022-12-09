Yolsuzlukların yolunu Kamu İhale Kanunu 191 kez değiştirerek yapmışlar!

9 Aralık Dünya Yolsuzlukla Mücadele Günü’nde sosyal ve ekonomik krizlere bakarsak; bunun en büyük sebebinin yolsuzluklar olduğunu görürüz.

“AK Parti’nin iktidara geldiği 2002 Kasım ayından bu yana 191 kez değiştirilen Kamu İhale Kanunu’nu… Bu ihalelerin büyük bölümü Sayıştay raporlarına da yansıdı. Sayıştay, yüzlerce kurumda yapılan milyarlarca liralık ihalenin doğal afet, aciliyet, toplum güvenliği, toplum sağlığı gibi gerekçeye dayanmadığı halde ihale kanunu dışına çıkarıldığı tespitlerini yaptı.” (https://www.indyturk.com/node/420056/ekonomi̇)

İstibdat, sû-i istimâlâta gâyet müsâit bir zemindir. Meşveret ve şeffaflığın olmadığı yerde her türlü haksızlık ve yolsuzluk üretilir. Yüksek yolsuzlukların da sebebi istibdat; yani despotluk ve 191 kez değiştirilen Kamu İhale Kanunu gibi keyfi muamelelerdir. Demokratik ülkeler, “temiz eller operasyonlarıyla” yolsuzlukları şeffaflık, sorgulama ve insan haklarını ihya ederek büyük çapta önledi. “Meşrûtiyet ile sû-i istimâlâtın ekser yolları münsed (kapalı) olur; istibdatta ise açıktır.” (Münâzarât, s. 39.) İstibdat, despotluk, cebir, tahakküm, yolsuzlukların temel sebeplerindendir.

Yolsuzluğun yolu, Kamu İhale Kanunu’nu 191 kez değiştirerek yapmışlar! Ehl-i tahkik olmayan vatandaş da hileci idarecilerin “din, İslam, Kur’an” lâf-ı güzaflarına bakıp aldanıyor! Oysa gerilemenin mühim bir sebebi, “Bazı rüesa (reisler) ile haksız olarak millete fedakârlık iddia eden sahtekâr hamiyetfüruşlar (hamiyetli görünmeye çalışan) veya velayeti dava eden ehliyetsiz bazı müteşeyyihlerdir...” (Münazarat, s. 55.)

“Eğer iman-ı âhiret o büyük aile efradında hükmetmezse, güzel ahlâkın esasları olan ihlâs, samimiyet, fazilet, hamiyet, fedakârlık, rıza-yı İlâhî, sevab-ı uhrevî yerine garaz, menfaat, sahtekârlık, hodgâmlık, tasannu, riya, rüşvet, aldatmak gibi haller meydan alır. Zâhirî âsâyiş ve insaniyet altında anarşistlik ve vahşet mânâları hükmeder; o hayat-ı şehriye zehirlenir. Çocuklar haylâzlığa, gençler sarhoşluğa, kavîler zulme, ihtiyarlar ağlamaya başlarlar.” (Asây-ı Mûsâ, s. 41.), yolsuzluklar alır başını gider. Tıpkı günümüzde olduğu gibi.

“Bir millet cehaletle hukukunu bilmezse, ehl-i hamiyeti dahi müstebit eder” (Münazarat, s. 74.)