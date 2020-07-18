Yöneticileri ne ile ölçmeli?

Kimsenin haksız yergileri, ölçüsüz kınamaları veya dengesiz tenkitlerinden çekinmeden kesinlikle hepimiz için farz olan “emr-i bil-ma’ruf, nehy-i a’nil-münker”i ifa etmeliyiz.

Yani, iyi, doğru, hakkı anlatmak, tebliğ, teşvik ve işleyenleri tebrik etmek; yanlış, batıl, kötülükten men etmek… (Lokman Sûresi’nin 17. ve diğer âyetlerin meâli)

Makam ve mevkii ne olursa olsun, yalnızca Allah’tan korkarak bunu yapmalıyız. Ve iktidardakilerin olumlu veya olumsuz icraatlarını da, indî, hissî, nefsî, yüzeyden ve çıkarlarımıza göre değil, “adaletle ve hakperestçe” yapmalıyız.

Evet, hizmet ve çalışmalarımızı da başkalarının övgü veya yergisine göre değil, Kur’ân ve Sünnet-i Seniyye’nin ölçülerini veren Risale-i Nur’a göre yapmalıyız.

Ve tabiî ki, en başta da İhlâs Risalesi’nin “Amelinizde rızay-ı İlâhî olmalı” şeklindeki birinci düsturunu esas almalı.

Birkaçı şunlardır: Hepimizin olduğu gibi yöneticilerin de hata ve kusurları vardır. Bir güzel icraatına bakarak dağ gibi kusurlarını; bir çirkin faaliyetine bakarak dağ gibi olumlu icraatlarını görmezlikten gelemeyiz.

Ölçülerimiz şunlardır: “Hasenâtı seyyiatına, sevâbı hatâsına tereccüh edenler, mağfiret ve affa müstehaktırlar.” (Bediüzzaman, Münâzârât, s. 13)

Hasenatı, yani, doğru, güzel yönleri, seyyiatına, yanlış, olumsuz yönlerine racih gelirse iyidir, Bu yüzde 51’i esas almak demektir.

Keza, meslekleri, mezhepleri, tarikatleri, cemaatleri, grupları, ekolleri değerlendirirken de nefsî ve hissî davranamayız. Zira nefis, daima yanlışa sürükler.

Bunlarda da esas alacağımız ölçü şöyle verilir: “Meslekler, mezhebler ne kadar bâtıl da olsalar, içinde ukde-i hayatiyesi hükmünde bir hak, bir hakîkat bulunur. Eğer âsârına ve neticelerine hükmeden hak ve hakîkat ise ve menfì cihetleri müsbet cihetlerine mağlûp ise, o meslek haktır. Eğer içindeki hak ve hakîkat, neticelere hükmedemiyor ve menfì ciheti müsbet cihetine galebe ediyorsa, o meslek bâtıldır. Onun ehli, ehl-i bid’ a ve dalâlet olur.” (Bediüzzaman, Mektûbât, s. 354)

Rahman, Rahim ve Hâkim-i Mutlak olan Allah, ahirette bu ölçüye göre sevap ve günahlarımızı değerlendirecektir.

Bu arada toplum hayatımızı zehirlendiren, bizi biribirimize düşüren şöyle bir düşünce ve yaklaşımdan da şiddetle uzaklaştırır: “İnsanın hayat-ı içtimaiyesini ifsad eden bir desise-i şeytaniye şudur ki: Bir mü’minin birtek seyyiesiyle bütün hasenâtını örter. Şeytanın bu desisesini dinleyen insafsızlar, o mü’mine adâvet ederler.

Buna göre, “Bir sinek kanadı kadar iyilik, dağ gibi kötülükleri; veya bir sinek kanadı kadar kötülük dağ gibi iyilikleri setreder” hakikatini nazara almalıyız.