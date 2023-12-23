Yöneticilerin suistimallerini sorgulamak

Bizi geri bırakan istibdat, yani, baskıcı, zorba yönetimdir. İdari, siyasi, askeri istibdat olduğu gibi, ilmi, fikri istibdatlar da vardır. İşler hukuk ve adalete göre değil, keyfi yürütülür. Farklı görüşlere tahammül edilmez. Böylece yanlış, kusur, hatalar devam eder.

İstibdat; su-i istimalat, yani, yolsuzluk vesaireye gayet müsait bir zemin oluşturur. Ki, “Sû-i istimâlâtın ekser yolları açıktır.”1 Şeffaflık, sorgulama ve hesap sorma yoksa yoksulluk, fakirlik ve sefalet ve zulüm olur. Toplum tüm müessese ve katmanlarıyla zehirlenir; insaniyet mahvolur. Adil olmayan gelir dağılımı kin, garez, düşmanlık duyguları depreştirir. Kavgalar başlar.

Toplumları kalkındıran “hürriyet, meşrutiyet, meşveret ve adalettir. “Hürriyet imanın hassasıdır (özelliğidir).”2 Bunun için Bediüzzaman, “Bundan sonra her meselemizde emir, Risale-i Nur’un şahs-ı manevisini temsil eden has şakirtlerin ve sizlerindir. Benim de şimdi bir reyim var.”3 diyerek bizzat şahsında uygulayarak pratiğe geçirmiştir. Ve “Meşrutiyet, hâkimiyet-i millettir. Hükûmet hizmetkârdır.”4 İktidarlar hakim değil, hadimdir.

Hadim olan reis ve yöneticiler sorgulanmalı, murakabe edilmeli: “Eyyühe’r-rüûs ve’r-rüesa! Tekâsülî olan tevekkülden sakınınız. İşi birbirinize havale etmeyiniz. Elinizdeki malımızla ve yanınızdaki aklımızla bize hizmet ediniz. Çünkü, şu mesâkini istihdam ile ücretinizi almışsınız. İşte hizmet vaktidir...”5 Yöneticileri sorgulamalı ve şu hususlara riayet etmeleri için zorlamalıyız:

“Sözünüzü, fiiliniz tasdik etmek. Başkasının kusurunu kendinize özür göstermemek. İşi birbirine atmamak. Üzerinize vâcip olan hizmetimizde tekâsül (tembellik) etmemek. Vasıtanızla zâyi olan mâfâtı telâfi etmek. Ahvâlimizi dinlemek, hâcetimizle istişare etmek, bir parça keyfinizi terk etmek ve keyfimizi sormak istiyoruz.”6 Eğer “hak araşama şuuru, şeffaflık ve sorgulama” olmazsa, yani, “Bir millet cehaletle hukukunu bilmezse, ehl-i hamiyeti dahi müstebit eder.”7

Yöneticinin vatandaşların halini araştırıp tedbir alması önemli: “Vasıtanızla zâyi olan mâfâtı telâfi etmek…” Yani, vazifenizi yapmadığınız, ihmal ettiğiniz, vatandaş olarak halimizi sormamanızdan mâfâtı, kaybedilen haklarımızı telafi etmelerini istemek ve buna mecbur etmek. Meşrutiyet, demokrasi budur. Ve bunu uygulayanlar fevkalade ilerlemişlerdir.

Dipnotlar:

1-bknz., Münazarat, Enst./inter., s. 39.;

2-Age., s. 59.;

3-Emirdağ Lahikası, s.195.;

4-Münâzârât, s. 79.;

5-Age., s. 104.;

6-Age., s. 125.;

7-Age., s. 74.