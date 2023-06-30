“Yüksek İslâm ve Kur'ân siyâseti” her zaman anlatılmalı!

Bediüzzaman’ın, “Şeriat da yüzde doksan dokuz ahlâk, ibadet, âhiret ve fazilete aittir. Yüzde bir nispetinde siyasete mütealliktir; onu da ulü’l-emirlerimiz düşünsünler.”1 cümlesini, “Şeriatı okuyup tebliğ ederken 99 kelimesi “ahlâk, ibadet, âhiret ve fazilet”, bir kelimesi “içtimai, siyasi olmalı!” şeklinde yorumlanamaz.

Zira, o, Kur’an ve Sünnet-i Seniyyenin bu zamandaki içtimai, siyasi ölçü ve stratejilerine de “ulûm-u imaniyedeki fetvâ vazifesi”2 çerçevesinde ortaya koymuş.

“Sadece iman dersi değil, içtimai ders de veren Risale-i Nur.”3 “Yüksek İslâm siyaseti’ ve ‘Kur'ân siyâsetini’ takip eder.4 “Yüksek İslâm siyaseti ve ‘Kur'ân siyâseti”, yüzde bir’in değil, yüzde 99’un içindedir! Bunu siyasetin tanım ve çeşitlerinden de çıkarabiliriz:

“Siyaset yönetme sanatıdır.” Bu tarife göre siyasi tarz ve biçimleri de şöyle tasnif edilir:

1-Siyaset-i âlem, siyaset-i dünya: Dünya siyaseti. Dünya işlerini düzenleme.

2-Siyaset-i hükümet: Herhengi bir hükümet ve iktidarın siyaseti.

3-Siyaset-i İslâmiye: İslâma ait olan siyaset, İslami idare şekli, yönetim biçimi.

4-Siyaset-i diniye, siyaset-i Şer’iye: Dinin gerektirdiği siyaset, dinle ilgili şer’i siyaset, dine hizmet düşüncesiyle yapılan siyaset.

Bediüzzaman, Müslümanları ilk üç siyaset tarzından menetmiş. Yani, din adına sahaya çıkmayı; parti kurup devleti yönetmeye talip olmayı, rejimi, devleti ele geçirmeye çalışmayı; “yüzde altmış, yetmiş tam mütedeyyin olmadan” menetmiştir. İşte, “siyaset-i âlem, siyaset-i dünya, siyaset-i hükümet ve siyaset-i İslâmiye” yüzde 1’in içinde; “siyaset-i diniye, siyaset-i Şer’iye” mefhumlarının muhteva, ölçü, prensip ve stratejileri “ulum-u imaniye” kapsamında, “Şeriatın yüzde doksan dokuz iman, ahlâk, ibadet, âhiret ve fazilet” içinde, yani, “siyaset-i diniye, siyaset-i Şer’iye” muhtevasındadırlar. Şu halde imanın özelliği hürriyet; meşrutiyet, cumhuriyet, adalet, meşveret” prensipleri ve Kur’an ile Sünnet-i Seniyyenin içtimai, siyasi ölçüleri müsait her zaman ve zeminde anlatmalı; “Millet, irşad ve tenvir edilmelidir.”5 “Yüzde bir nispetinde siyasete mütealliktir (idare sanatı ile ilgilidir) onu da ulü’l-emirlerimiz (yöneticiler) düşünsünler.” Zira, direkt yönetici olarak vazife alanlarla ilgilidir.

Dipnotlar:

1-Divan-ı Harb-i Örfî, Enst./intr., s. 28.; 2-Mektûbât, Enst./inter., s. 413.; 3-Hizmet Rehberi, s. 54.; 4-İşârâtü'l-İ'câz, s. 84.; 5-Tarihçe-i Hayat, Enst./inter., s. 135.

