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30 HAZİRAN 2023 CUMA - YIL: 54

“Yüksek İslâm ve Kur'ân siyâseti” her zaman anlatılmalı!

Ali FERŞADOĞLU
30 Haziran 2023, Cuma
Bediüzzaman’ın, “Şeriat da yüzde doksan dokuz ahlâk, ibadet, âhiret ve fazilete aittir. Yüzde bir nispetinde siyasete mütealliktir; onu da ulü’l-emirlerimiz düşünsünler.”1 cümlesini, “Şeriatı okuyup tebliğ ederken 99 kelimesi “ahlâk, ibadet, âhiret ve fazilet”, bir kelimesi “içtimai, siyasi olmalı!” şeklinde yorumlanamaz.

 

Zira, o, Kur’an ve Sünnet-i Seniyyenin bu zamandaki içtimai, siyasi ölçü ve stratejilerine de “ulûm-u imaniyedeki fetvâ vazifesi”2 çerçevesinde ortaya koymuş.

“Sadece iman dersi değil, içtimai ders de veren Risale-i Nur.”3 “Yüksek İslâm siyaseti’ ve ‘Kur'ân siyâsetini’ takip eder.4 “Yüksek İslâm siyaseti ve ‘Kur'ân siyâseti”, yüzde bir’in değil, yüzde 99’un içindedir! Bunu siyasetin tanım ve çeşitlerinden de çıkarabiliriz:

“Siyaset yönetme sanatıdır.” Bu tarife göre siyasi tarz ve biçimleri de şöyle tasnif edilir:

1-Siyaset-i âlem, siyaset-i dünya: Dünya siyaseti. Dünya işlerini düzenleme.

2-Siyaset-i hükümet: Herhengi bir hükümet ve iktidarın siyaseti.

3-Siyaset-i İslâmiye: İslâma ait olan siyaset, İslami idare şekli, yönetim biçimi.

4-Siyaset-i diniye, siyaset-i Şer’iye: Dinin gerektirdiği siyaset, dinle ilgili şer’i siyaset, dine hizmet düşüncesiyle yapılan siyaset.

Bediüzzaman, Müslümanları ilk üç siyaset tarzından menetmiş. Yani, din adına sahaya çıkmayı; parti kurup devleti yönetmeye talip olmayı, rejimi, devleti ele geçirmeye çalışmayı; “yüzde altmış, yetmiş tam mütedeyyin olmadan” menetmiştir. İşte, “siyaset-i âlem, siyaset-i dünya, siyaset-i hükümet ve siyaset-i İslâmiye” yüzde 1’in içinde; “siyaset-i diniye, siyaset-i Şer’iye” mefhumlarının muhteva, ölçü, prensip ve stratejileri “ulum-u imaniye” kapsamında, “Şeriatın yüzde doksan dokuz iman, ahlâk, ibadet, âhiret ve fazilet” içinde, yani, “siyaset-i diniye, siyaset-i Şer’iye” muhtevasındadırlar. Şu halde imanın özelliği hürriyet; meşrutiyet, cumhuriyet, adalet, meşveret” prensipleri ve Kur’an ile Sünnet-i Seniyyenin içtimai, siyasi ölçüleri müsait her zaman ve zeminde anlatmalı; “Millet, irşad ve tenvir edilmelidir.”5 “Yüzde bir nispetinde siyasete mütealliktir (idare sanatı ile ilgilidir) onu da ulü’l-emirlerimiz (yöneticiler) düşünsünler.” Zira, direkt yönetici olarak vazife alanlarla ilgilidir.

Dipnotlar:

1-Divan-ı Harb-i Örfî, Enst./intr., s. 28.; 2-Mektûbât, Enst./inter., s. 413.; 3-Hizmet Rehberi, s. 54.; 4-İşârâtü'l-İ'câz, s. 84.; 5-Tarihçe-i Hayat, Enst./inter., s. 135.

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