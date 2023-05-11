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11 MAYIS 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Zalimlere dua etmek yanlış değil midir?

Ali FERŞADOĞLU
11 Mayıs 2023, Perşembe
Kelli-felli yakın akrabalarımıza, “Yolsuzluk, hırsızlık, rüşvetleri ayyuka çıkan, ihaleleri yandaşlarına dağıtan ve adaleti felç eden; ekonomiyi çökerten iktidarı niçin hâlâ müdafaa edip destekliyor, alkışlıyorsunuz; dua ediyorsunuz?” diye sorduk. Cevap şu:

“Yaptıkları çalışmaları ve ülkeye kazandırdıklarını görmezlikten gelemeyiz!” İyi de, sizin-bizim, hepimizin asıl vazifesi, “Emr-i bil-ma’ruf, nehy-i a’nil-münker/iyi, doğru, hakkı anlatmak; yanlış, kötülükten men etmek” (Lokman Suresi’nin 17.) değil mi? “Kendi aleyhinizde, anne-babanızın, akrabalarınızın aleyhinde de olsa dosdoğru şahitlik etmek” (Nisa Suresi, 135.) değil mi? “Bir kötülüğü gördüğünüzde elinizle, elinizle düzeltemezseniz dilinizle, dilinizle de düzeltemezseniz kalbinizle buğz...” (Müslim, İman, 78.) etmek değil mi?

Önce mükellefiyetlerinizi yerine getirin, sonra övüp dua edin!”

Ve şöyle düşünün lütfen: Faraza bakkal dükkanınızı veya malınızı teslim ettiğiniz birisi çalıp-çırparsa, işletmenizi batırırsa, “Ama olsun, çok çalışıyor, namazını kılıyor, Kur’an okuyor, ona dua ediyorum…” der misiniz? Hangi akıl, iz’an, insaf, vicdan ile her şeyi yağmalayıp çökertenleri iş başında tutar, dua eder?

Üstelik iktidar muhibleri gruplar halinde destek dualarına çıkıyor! Halbuki, meselâ evlilik, büyük bir işe atılmak, uzak diyara göçmek gibi hayatımızın en önemli dönüm noktalarında bile, “İllâ olsun!” demeyiz, “Hayırlısı ise olsun!” deriz, demeliyiz. Ki, mealen “Olur ki, bir şeyden hoşlanmazsınız ama, o sizin için hayırlıdır. Ve olur ki bir şeyi de seversiniz, hâlbuki o sizin için bir şerdir. Allah ise sizin için hayır ve şer olanı bilir, siz bilmezsiniz.” (Bakara, 216.)

Şu halde, müflis AKP iktidarına, şöyle dua etmek değil midir? “Ya Rabbi, yolsuzluğu, hırsızlığı, rüşveti, yağmayı, işsizliği, zulmü, adaletsizliği, israfı, talanı, yalanı, pahalılığı, kutuplaşmayı artır!”

Peki, bu iktidarın devamına, müflis dua etmek, “Ya Rabi, depremlerden ibret almadık, masumlara zulümden vaz geçmedik; başımıza taş yağdır!” demek değil midir? Adalet ve ekonomiyi de çökerten zalim, beceriksiz iktidarın devamına dua etmek, nasıl duadır; aklınız alıyor mu?

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