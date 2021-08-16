Zalimlere meylin ateşi bize dokundu!

Suriye’ye silâh gönderdik, yani, ateşle gittik, ateşe verdik, yangını başlattık!

Oysa, Hutbe-i Şamiye göndermemiz gerekirdi! Zira, Müslümanın özellikle İslâm ülkelerine yönelik dış politikası, “Uhuvvet, barış, tesanüd/dayanışma” üzerine bina edilmiştir. Hiçbir mü’min bunun haricine çıkamaz!

İç politikada dindarı dindara, aileleri ailelere, cemaatleri cemaatlere kırdırarak ateşe verdik! Masum insanlara zulmedenlere meylettik! Mealini vereceğimiz şu âyet çarpıcı değil mi? “Zulmedenlere meyletmeyin; sonra size ateş dokunur. Sizin Allah’tan başka dostlarınız yoktur. Sonra Ondan da yardım göremezsiniz!” (Hud Sûresi, 113)

Ülkeyi orman dahil türlü türlü yangınlar sarmış; içimiz yanıyor, ciğerlerimiz yanıyor! Evet, art arda gelen orman yangınlarıyla daha ahirete gitmeden ateş bize dokundu!

Sadece ateş mi? Sel geldi daha yangınlar söndürülmeden nice canları, aileleri ateşe attı!

Kuraklık kasıp kavuruyor çiftçilerimizi... Tabiî bu bize feci bir şekilde yansıyacak çok kısa zaman sonra ve çok acı tablolarla!

Deniz salyası bir ateş! Korona salgını başka bir ateş. Şimdilik küçük çaplı depremler birer ateş! Zamlar, gelir adaletsizliği vasatında derinleşen ekonomik krizle milyonları kıvrandıran geçim sıkıntısı ateşi...

Hiç şüphesiz bunlar ihtar-ı Rabbani, ikaz-ı İlâhidir. Dikkat bunlar ikaz ateşi, ikaz atışıdırlar! Aklımızı başımıza alıp zalimlere meyledip desteklemekten vaz geçmedikçe; zulmettiklerimizden maddî mane- vî helâllik alıp özür dilemedikçe ateş bize dokunmaya, sel, kuraklık, dokunmaya devam edecek!

Ve hiç şüphe yok ki, kim zulmeder, zalimlere meyledip haksızlık ve adaletsizlik yaparsa mutlaka cezasını bu dünyada da peşin görür!

“Meselâ, bir çocuk, eline aldığı bir kuş veya bir sineği öldürse, şeriat-ı fıtriyenin ahkâmından olan hiss-i şefkate muhalefet etmiş olur. İşte bu muhalefetten dolayı düşüp başı kırılırsa müstahak olur. Çünkü, bu musîbet o muhalefete cezadır. Veya dişi bir kaplan, öz evlâtlarına olan şiddet-i şefkat ve himâyeyi nazara almayarak, zavallı ceylânın yavrucuğunu parçalayarak yavrularına rızık yapar. Sonra, bir avcı tarafından öldürülür. İşte, hiss-i şefkat ve himâyeye muhalefet ettiğinden, ceylâna yaptığı aynı musibete mâruz kalır.” (Bediüzzaman, Mes-nevî-i Nuriye, s. 64)