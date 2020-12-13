Zarara kendi rızasıyla girene acınır mı?

Bilhassa yanlışlara girip azim hatalar yapan iktidar canibini ve onları var güçleriyle destekleyip alkışlayanları şöyle uyardık:

-Aman kardeşim, Kur’ân ve Sünnet-i Seniyye’nin bu zamandaki içtimaî, siyasî ölçü, prensip, hizmet metodu ve stratejilerini ortaya koyan Risale-i Nur’un okuyalım…

- Aman kardeşim, ülkeyi, “riyaset-i şahsiyenin” tekeline vermeyelim.

- Aman kardeşim hiç kimseye, özellikle masumlara zulmetmeyelim.”

- Aman kardeşim, adalet, hukuk, demokrasi, şeffaflık, sorgulama, insan hak ve hürriyetlerine çalışalım.

- Aman kardeşim, “yolsuzluk, yoksulluk, hırsızlık ve rüşvetler, faiz ülkeyi batırır…”

- Aman kardeşim, baştan ayağa yasaklarla örülü darbe anayasasını düzeltelim!”

- Aman kardeşim ufunet saçan, aileyi tahrip eden TV ve sair kitle iletişim vasıtalarını anayasanın amir maddelerine dayanarak düzeltelim!

- Aman kardeşim II. Avrupa’nın palazlandırdığı, organize ettiği ifsat, ahlâksızlık, dinsizlik, zındıka, masonik komitelerle işbirliği yapmayalım! İlim, sanat, insan hak ve hürriyetleri, adalet ve refah medeniyeti I. Avrupa, yani AB ile işbirliği yapalım!”

- Aman kardeşim partiyi, iktidarı, yalancı, gaddar, menfaat üzerine dönen canavar siyaseti terk edip okuma, ilim, tefekkür ve zikre yönelelim!”

- Aman kardeşim, “ilim, adalet, hürriyet, refah, barış” projesi olan AB’ye “Hıristiyan birliği” diyerek mutaassıbane karşı gelip; Deccalizmin/Süfyanizmin, vahşi kapitalizmin, Kemalizmin müstebit anayasa, kanun, eğitim, ekonomik sistemini alkışlayıp ayakta tutmayalım!

- Aman kardeşim, eğer böyle körü körüne iktidarı destekler, yanlışlarını, hatalarını görmezden gelip alkışlarsak başımıza belâ ve musîbetler yağar!

Bize kızıp tehditler savuran söz anlamayan vahşiler; şimdi ne oldu? Sel, deprem, yangın, kuraklık, koronavirüs ve ekonomik kriz! Bin alâmet çıktı, görmezlikten, bin nasihat edildi duymazlıktan geldiniz!

Anlatıldığı ve bildiği halde ısrarla yanlışa devam eden, “zarara kendi rızasıyla giriyor” demektir. Peki, şimdi ne demeli, ne yapmalıyız?

“Siz doğru yolda oldukça, sapıtmış olanlar size zarar veremez."

“Madem bu âyet ve bu düstur, bizi, zarara bilerek razı olanlara acımaktan men ediyor; biz de bütün kuvvetimiz ve merakımızla, vaktimizi kudsî vazifeye hasretmeliyiz. (Bediüzzaman, Emirdağ Lâhikası, Enstitü/İnternet, s. 42)

