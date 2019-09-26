Zekâtı ihya, faizden kaçınma; ekonomik kalkınma ve iman

İman, fikrî ve manevî olduğuna, ekonominin bir gereği olan zekâtın ihyası maddî olduğuna göre, acaba maddî olan zekâtın ihyası ve faizinden kaçınma; nasıl ekonominin itici gücü olur? İman ile bu ekonomik olgular arasında ne gibi münasebetler var?

Zekât, bir yönüyle sosyal hayatta dayanışmayı sağlarken, öbür cephesiyle kalkınmayı getiriyor. Bir taraftan ihtiyaçlar, bir yandan zekât; (ne kadar çok olursa olsun), “duran, hantal” parayı yer bitirir. Tükenmemesi için piyasaya sürülmesi, arttırılması ve “üretim”e kaydırılması gerekir.

Bunun göstergesi de şudur: Zekât nisabı, 20 miskal, yani 96 gr altın veya bu değerde para, ticaret eşyasıdır. Ticaret için olmayan evler, arsalar, vasıtalar, fabrikalar, demirbaş eşyalar zekât nisabına dahil edilmez. Evin, apartmanın, arabanın, zekâtı olmaz. Buna göre zekât, parayı piyasaya yöneltir.

Diyelim ki, 200 bin lira paranız yastık altında veya kasada bekliyor. Bunun yüzde iki buçuğunu zekât olarak vereceksiniz. Birkaç senede bu para tükenir.

Trilyonlarca liralık iş yeri veya fabrikaya zekât düşmüyor. Bu para, yatırıma, üretime ve dolayısıyla ekonomiye kazandırılıyor. O taktirde de iş sahası açılıyor, üretim artıyor; kalkınma ve refah sağlanıyor; fakir ve işsizlere de iş sahası açılmış oluyor. Onlar da alınlarının akıyla çalışıyor ve el emeğiyle kazanıyor.

Zekâtın bir diğer önemli özelliği, mal bağımlılığını yok etmesidir. Yani, insan emeğini, parasını asla başkasına vermez. Bu, yemek, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı gibi bir şeydir. Zekât vererek, bu bağımlılığı öldürüyorsunuz. O zaman, sadâka, karz-ı hasen, yardım, malî destek ve sair yardımlara da yönlendirir insanı.

Zekât verebilmek için de kuvvetli bir imana sahip olmak gerekir.

Bir âyette: “Mü’minler ki, eğer kendilerine yeryüzünde iktidar verirsek namazı kılar, zekâtı verirler, iyiliği emreder ve kötülükten nehyederler. İşlerin sonu Allah’a varır.” 1 denir.

Zekât, toplumsal hayatın devamını sağlayan, aradaki gelir uçurumu farkını kaldıran; alt grupların kin ve nefretlerini törpüleyen bir köprüdür.

Zekât müessesesinin bir inceliği daha vardır: Zekâtı verenler asla minnet edemez. Çünkü, kulu yaratan Allah, malı veren Allah, kullarına verilmesini emreden Allah!