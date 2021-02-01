Zulme engel olmamak musîbet sebebi değil mi?

Hâlık-ı kâinatın bir ismi Hak, bir ismi Adl’dir. “Kendi aleyhinizde, anne-babanızın, akrabalarınızın aleyhinde de olsa dosdoğru şahitlik edin.” (Nisa Sûresi, 135) emrince hareket etmek gerekir.

Adalet yalnızca mahkemelerde gerçekleşmez. Biribirimizi adaletle değerlendirip karar vermek mecburiyetindeyiz. Rabbimizin bir diğer değişmez kanunu da; iyilik içinde muaccel, peşin bir mükâfat verdiği gibi, kötülük içinde de bir ceza vermesidir.

Şu âyet ve hadis-i şerifin mealleri de buna işaret eder: “Davranışları sebebiyle zalimlerin bir kısmını diğer kısmına yönetici yaparız.” (En’am Sûresi, 6/129)

“Kim bir zalime zulmünde yardım ederse, Allah o zalimi o yardım edene musallat eder.” (Suyutî, Camiu’s-Sağir, h.no 8472, c. 3)

Ve Kur’ân’da geçen (mealen) şu soruyu sorarız: “İnsanlar bir zalimi görürler de onun zulmüne engel olmazlarsa, Allah’ın onları umumî bir azaba uğratması kaçınılmazdır.” (Ebu Davud, Melâhim, 17) “İçimizdeki birtakım beyinsizler yüzünden bizi de helâk edecek misin?” (Araf Sûresi, 155)

Acaba masumların başına gelenler bir takım beyinsizler uğruna mı olmuştur? Bunu nasıl ayırt edeceğiz? Acaba hangisi “fiilen, iltizamen ve iltihaken” o zalimleri desteklemiştir? Ve hangisinin başına bundan dolayı bu felâket başına geldi?

Toptancılık yapıp hepsini aynı kategoriye koyabilir miyiz? Yoksa başımıza geldi de, ayrıca farkına varmamanın azabına mı uğradık!

Şimdi gelelim değişmez İlâhî kanuna (mealen): “Bir toplum kendini değiştirmedikçe, Allah onları değiştirmez!” (Ra’d Sûresi, 11)

Evet, suç işleyene ceza verelim. Ama, arkadaş ve dost olan ve tanıdık olanlara nasıl ceza verebiliriz?

tesbite kulak vermek icap etmez mi: “Hey efendiler! Herbir hadiseyi bahane tutup bana sıkıntı vermeye sebep nedir acaba? Şarkta bir nefer hata etse, garpta bir nefere askerlik münasebetiyle zahmet ve ceza vermek; veya İstanbul’da bir esnafın cinayetiyle Bağdat’ta bir dükkâncıyı esnaflık münasebetiyle mahkûm etmek nevinden, her hadise-i dünyeviyede bana sıkıntı vermek hangi usûlledir, hangi vicdan hükmeder, hangi maslahat iktiza eder?” (Bediüzzaman, Mektubat, s. 66)