An/la/dı/m ölüm var!

Ölümün adını koydum: Hayat... gibi... Nereye gitsem yanımda bir sevgili gibi...

*

Derdi olmayan insan mıdır!

Hiç mi derdin yok; ölüm var!

Terk edip gitmek var; buraları!

Ha bugün ha yarın...

*

Tam dünyaya daldığım anda; bir haber geliyor: Falan dünyayı bitirdi! Unuttuğumda ölümlü olduğumu; bir veda haberiyle şöyle bir sarsılıyorum. Bugün de öyle oldu. Bir dostum daha gitti. Ölüm bu kadar yakın mı yakın! Hayat bu kadar sade mi sade... Ölüm kardeşliği olmadan; hayat kardeşliği de olmuyor gibime geliyor!

*

Anla: Ölüm var!

Anladı: Ölüm var!

Anladım: Ölüm var!

*

Ölecek gibi değildi; öldü!

Hep kaçardı ölümlü sözlerden.

Mezarların yakınından geçmezdi.

Sonbaharların yüzüne bakamazdı.

Ne yaptı, etti; öldü!

Planları yalan oldu.

Alan satan oldu mirasını.

“Yarın” yazıyordu bıraktıklarında;

Taptaze bir şimdiki zamanda öldü.

Öldüğünde çok yaşamaklıydı!

Öldü; nasıl olduysa!

*

Çok uzaklaştık hayattan;

Mezarları şehirlerden kovunca!

*

Cenazelerde diriliyoruz.

Şehre bakmıyor kimse.

Herkes işinde gücünde...

Ölümünü kucaklıyor herkes!

Şehir sıradan; ölüm efsane;

Ohh be!

Ölüyü bilmem; şehir rahat uyur bu gece!

*

Gece...

İncecik bir hece gibi seslenir.

Şeffaf bir ölüm haberi...

Uykulara çağırır;

Ölümü çağırır gibi...

*

Konuşmalar yetmiyor.

Susmalar yetmiyor.

Diplomalar, paralar yetmiyor.

Zamanlar, mekânlar yetmiyor.

Ölüm hepsine yetiyor.

*

Ölü Sesleri

Büyüdükçe köreliyor mi duygularımız.

Daha sağır, daha kör, daha cimri...

Misketlerimiz kayboldu; ondan mı!

Uçurtmaların selâmlarını unuttuğumuzdan mı!

Ne yol, ne ekmek, ne su veriyoruz.

Gölgeleri bile paylaşmıyoruz.

Bir çığlığın adı olsam;

Çağırsam, çağırsam çocukluğumu.

Beni bu okullardan, evlerden alın!

Sanki bir et yığınıyım; kekeme bile değilim!

Aşkın bütün renklerini kaybettim; solgun bir baharım.

Yağmalanmış bir bestenin ölü sesleri...

*

Evet... ölüm var!

Ha yakın ha uzak...

Evet... Ölüm var;

Geliyor üstümüze üstümüze...

Ùstümüze pek almayız; ne/den/se?!...

*

İsraftan, hırstan, cimrilikten, etiketim/param var diye ötekini küçük görmekten vazgeç/e/miyorsak; ölümlü olduğumuzu unutuyoruz, ha!

*

Geleceksin bir gün;

Kendine (geleceksin!)

Öleceksin bir gün;

Kendini (göreceksin!)