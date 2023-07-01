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1 TEMMUZ 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Bayram: İnsanlık Ülkesi

Ali HAKKOYMAZ
01 Temmuz 2023, Cumartesi
Bayram… çocukluk demek…

 

Geri gelir mi o günler; gelir! 

Çocukluğun saflığı, yalansızlığı geldiğinde… 

Ah, eski bayramlar… derken özlenen o lekesiz çocukluk hallerimizdir. 

Araya yalan girince oluyor ne oluyorsa… 

***

Gençlik… bayramın ikinci adresi…

“Fırtına Vadisi” olsa da… 

“Hayaller, Her Güzele Gönül Vermeler Ülkesi…”

Bugün yarın nefes alacağım günler gelecek… diye beklemeler… 

Olanı az olsa da sevinmeler… 

Dedik ya hayal meyal, masal günler… 

Yine de bayram bakışlar o pırıl pırıl, canlı, heyecanlı gözlerde…

***

O çocukluk, o gençlik işte bu yüzden hep gözlerimize diker gözlerini de bizi unutma, der. O bayram yerlerine davet ederler.

(Ha, nefes aldığımız her dem bayram… Bunu bir ân unutmadan…)

***

Ortalık çok gürültü… Zamanları kirlettik…derken bayram geldi. Bayramlaşalım. Hatırlaşalım. Bayrama benzeyelim biraz.

Bayramların ayrı bir kokusu var. Telâşelerin bittiği bir ülke bayramlar. Herkes çocuk, herkes büyük bayramlarda... 

Tebessümlü yüzleri ebedî bir harçlık olarak gözbebeklerinizde saklarsınız.

***

Bayram mı?

Farkında mısın yaşadığının;

Kalbinin kıpır kıpır attığının?

***

BAYRAM ARAMASI 

Delisi olana…

Olmaz elbet!

Deliye her gün bayram…

Bayram zenginlik demek…

Demek yılda iki sefer…

Alta üste bayram…

Bayramda küslük olmaz…

Hakla hukukla…

Adaletle barışmak bayram…

Bir papatyayla bakışmak…

Esma gözlüğü gözümüzde…

Her daim muhabbet bayram…

Gökyüzüne dalıp gitmek…

Zincirleri cehennemde eritmek…

Husumeti def/n/etmek bayram…

Çocukların yüzünün gülmesi…

Gebermesi fakirliğin, cehaletin…

İnsanlık Ülkesi Bayram…

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