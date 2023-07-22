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22 TEMMUZ 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Beylerbeyi makamı

Ali HAKKOYMAZ
22 Temmuz 2023, Cumartesi
Şair Nurettin Durman ağabeyimle oturmuşuz Beylerbeyi’nde.

Su gibi pırıl pırıl bir hava… 

Sürekli bir tazelik… 

Neşeli yüzler doldurmuş masaları. 

Herkes kendi sohbetinin kalesine sığınmış. 

***

Beylerbeyi sularında bakışlarınızı yıkamamış, Hamid-i Evvel/Beylerbeyi Camiinin bunca yıllık imamı musikişinas Ramazan Kutlu Kardeşimin farklı makamlardaki ezanlarını dinlememişseniz sizde biraz İstanbul azlığı vardır. 

Teşhis budur. Ne yazık ki geç kalmışınızdır. 

***

Daha böyle her mevsimi ayrı, çay keyfi başka bir yeri bulamazsınız. Yaz bitmeden ayağınızı çabuk tutun derim.

***

Çıkmış/çıkacak kitaplarımızı konuşuyoruz. 

Nurettin Ağabeyim müstemi makamından pek inmez. 

Gözlerini kırpa kırpa, tebessümünü dudaklarından yüzüne yaya yaya, dikkatini toplaya toplaya, arada sakallarını sıvazlayıp bıyıklarını bura bura muhatabını bütün nezaketiyle dinler.

***

Şu şiirin üzerine biraz daha düş diye hafiften sarsıyor beni. 

Sarssın da alsın bendeki bu gevşekliği. Amaan yarın yazarım heleciliğimi de savursun.

Nerdee! 

Elimde dosyalar öylesine tozlanmış ki… ne zaman gün yüzüne çıkarlar; bilmem! 

Belki eli çabuk bir himmet sahibi çıkar da beni de bu bekleyen dosyaların yükünden kurtarır. 

***

Hava temmuz fakat Boğaz serinliği bahara götürüyor bizi. 

Garsona birer çay daha söylüyoruz.

Nasıl olsa memleket meselesini kimse bize sormuyor. 

Bize ne oluyor da ıslah edemediğimiz şeylerin peşine düşüyoruz!

***

Biz şiir serpeliyoruz iki yakaya. 

Şiirden habersizlerin çok olduğu yerde ekmeklerin lezzeti de olmaz suların saadeti de… 

***

Ülkemin serinliğe, derinliğe, narinliğe ihtiyacı var. 

***

Siz de dostlarınızla çıkın şöyle karşılıklı muhabbet demleyin. 

Bu kara günlerin çaresi muhabbet ve hemen yanındaki kardeşi şûra… 

***

Yalnız lütfen şiiri küçümsemeyin. 

Beraber Boğaz’da otursak… size şiir de söylerim, başka şeyler de… 

Şair dostlarımı da tanıştırırım sizlerle de… eee işiniz gücünüz çok; benim gibi işsiz güçsüz değilsiniz ki… 

Şu yarınıma şu oğluma, kızıma şu torunuma diye dünyalık biriktiriyorsanız -karışmam da- sizinle rahat söyleşemeyiz. 

Ben martıların süzülüşüne takılırken siz başka şeylere takılmak olmaz. 

***

Balıkçıların keyfi de ötede… 

Sessiz sedasız oltalarını denize salanlar sanki başka dünyadalar. 

Kediler dersen balık peşinde… 

Balıkçı tekneleri renk renk… 

Beşik gibi salınıp duruyorlar. 

***

Bu balıkçıların kırışmış yüzlerinde balıkların ahını, denizlerin o bitmeyen dalgasını okurum. 

O cigaraları dudaklarından niye düşmez bir de! 

Ses tonları gevrektir. 

Denizde boğuluyormuş gibi konuşanları da az değil… 

Deniz gibi geniş gönüllülüklerini dememe gerek var mı!

***

Tercüme-i halimi ahvalimi beyan sadedinde sırlarım da arada yuvasından uçtuysa ne yapabilirim! Onları sırlamak da yine sizlere düşüyor. Fakat temmuzda bile insan Boğaziçi’nde üşüyor. Bir martı balığı kaptığı gibi… Şu dalgaların kıyılarla muaşakası… derken Ramazan Hoca’nın rast ikindi ezanı… 

***

Şu selâtin camilerinin alıp beni tarihin esrarlı köşelerine kaçırması yok mu…

Ey Beylerbeyi İskelesi! 

Yıllarca hep aynı heyecanla sabahları nasıl uğurladın; akşamları nasıl ağırladın beni… Unutur muyum mütevazı hallerini. Kaçırdığım vapurlardan sonra bıyık altından gülüyor, pervanelerin savurduğu köpükleri avcuma bırakıyordun. Bu köpükten dünyayı mı anlatıyordun? 

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