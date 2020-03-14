Burası Korona Vadisi

İşin buraya geleceği belliydi.

Cehaleti baş köşeye oturttuk. Onu en moda elbiselerle donattık. Kimse “çakmaz” sandık. Çakıldık kaldık işte! Sürpriz bir şey yok; cehaletle nereye gelinirse oraya geldik.

Cehalet, fukaralığın kapısına bıraktı bizi. Fukaralık hastalık, huzursuzluk demek... Bir yapıştı mı derini soyar, kemiklerini çürütür. Nefes alamazsın.

Fukaralık, hürriyetini alır götürür. Unutursun yaşamayı. Aynada tanıyamazsın kendini. Feleğini şaşırırsın.

Cahil cesareti bu çılgınlıklarımız ve peşinden yılgınlıklarımız... Cehalet ki zararın en büyüğü ve hemen dönülmesi lâzım geleni...

Hızlı bir çağın derde deva, sadra şifa olmadığı anlaşılacağa benziyor. Çok şeye bu kadar kısa zamanda erişmek zenginlik değilmiş.

Araban, trenin, gemin, tayyaren var, ama çok da öyle gideceğin yer yok! Gördünüz mü geldiğiniz, getirdiğiniz yeri!

Okullar, hastaneler yaptık.

Sağlık, afiyet, huzur fışkıran köşklerden... hastalıklı beton evcikten köşelere sığındık. Çok ölümlü silâhlar “keşfettik.” Ki bize yaşamak lâzımdı; nasıl olsa ölecektik!

Gel gör ki bir şeyler eksik...ti.

Meselâ bahara erdik. Ben bu ilk çiçek eriklerin peşine düştüm. Kepçe kürek girmemiş bahçelerde onlarla göz göze geliyorum. Arılar gelip gidiyor. Vızır vızır bir huzur var buralarda. Kelebekleri sor...ma!

Bugün evden çıktım. Dur, gitme dediler. Aman kalabalık yerler... dediler. Korona... dediler. El sıkışma, ellerini yıka... Neler, neler...

Ey dünya! Ne yaptın böyle! Neye el atsan... elinde kalıyor. Bana göre el atma bir şeye.

Ağaçları kestin. Kuşları sürdün. Ekmeği naylon eyledin. Meyveleri boyadın. Aynı boyda meyve olacak diye eline metreler aldın, önüne teraziler kodun. Hesaplar yaptın; kitapları attın.

Hesapların Bağdatlardan geri dönüyor. Aldatmadığından eminsen malını geri al!

Korona geldi Koronaaa!

Silâhlar elimizde kaldı.

Paralarımız para etmiyor gayrı.

Oraya, buraya uzandık.

Başımız göğe değer sandık?

Aldandık Allah’ım aldandık.

Evler, dükkânlar kapalı...

Mallar elimizde kaldı.

Kimsenin ağzını bıçak açmıyor.

Zavallıyız, zavallı...

Havalı havalı geziyorduk.

Uçaklar, geziler iptal...

Al; bütün diplomalar senin olsun.

Kimse kimseye el vermiyor.

Kedilerin keyfi yerinde...

Yerimizde duramıyorduk.

Avazımız çıktığı kadar bağırıyorduk.

Süt dökmüş kediye döndük.

Dünya gusül abdesti almalı...

Binalar insanlığın boyunu aştı.

Kem küm silâhlar susmalı...

Ellerimiz kirli...

Ellerimiz kanlı...

Anlı şanlı fakirliğimiz alnımızdaki...

Bir kalbimiz vardı.

İnsandık ve misafirdik.

Kalbimizi ve sahibini hatırladık.

Büyük değilmiş dünya

“Dar bir kabir...” hattâ nokta...

Âcizliğimiz dorukta...

Biz Âdem ve Havva’nın çocukları...

Şimdi “muhabbet ve şûrâ” zamanı...

Nerden çıkardık bu savaşları!