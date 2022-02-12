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12 ŞUBAT 2022 CUMARTESİ - YIL: 52

Demokrasi günlüğü

Ali HAKKOYMAZ
12 Şubat 2022, Cumartesi
DEMOKRASİ YÜRÜYÜŞÜ

Demirel’e öğrencilerin yürüdüğü söylenince: “Yollar yürümekle aşınmaz.” gibi bir aforizma ile hürriyete kelepçe vurmayın, der. 

Aradan yarım asır geçmiş... nerden nereye geldik! Yürümeyegör; hişşt!

Hürriyet aşınırsa; kimse gökyüzüne bakamaz; herkes aşağı bakar. 

*

ÜSLÛP DENİLEN ELBİSE 

Bu memleket, bizim mi; bizim... Sevginin terazisi olur mu; olmaz. O zaman şuna bakacağız: Bu toprakların insanı için ortaya ne koydun? 

Arabalarımız yabancı. Tonlarca yabancı sigara tüketimi ne demek! [Hoş ben yerlisine de karşıyım... Çok oldu bırakalı; sen de bırak.] Yediklerimizin çoğu dışarıdan gelir oldu. 

Topraklarımız var; tarım ve hayvancılık bitik... Ballar bal gibi değil; şeker gibi... Denizler kenarındayız; sofralarımız balık fakiri... Futbolcu bile ithal... 

Ne olacak? Gayet basit... Devlet ve millet birbirine yalan söylemeyecek... Hükûmetler bu ikisi arasında köprü olacak. 

Biz kırk kişiyiz; birbirimizi tanırız. 

Ülkemin insanı, ülkesini seviyor. Yardımsever... Sevecen... Kimse kimsenin düşüncesine karışmıyor. 

Ülkemi tanıyorum. Herkes bu sıkıntılı günlerin bitmesini istiyor. Halkımız sertlikten yana değil... Depremde birbirimizin yardımına nasıl da koştuyduk! 

Bizim bir yanımız hikmetli ve lirik Yunus; bir tarafımız filozofik Nasreddin Hoca... 

Halkın önüne çıkanlar, üslûp denilen elbiseyi hep tiril tiril tutmalı...

*

İKİ ELİN BESTESİ

İnsanlığın para etmediği yerde; cehalet, fukaralık, kavga meydan alır. 

Bu yüzden demokrasi... Bu yüzden hürriyet... Bu yüzden cumhuriyet... Bu yüzden Meclis... Çünkü birinin görmediğini öteki görür. Boşuna mı bir elin nesi var; iki elin sesi, bestesi var. Tıpkı karıncalar gibi cumhuriyetçi bir söz...

*

DEMOKRASİ YA DA AÇLIK 

“Demokrasi...” diyorsanız onun gerekleri var. İşte Almanya... Japonya... Kuzey Kore değil; güney Kore... Adamlar parayı koyacak yer bulamıyor. Onların televizyonları her gün aynı şeyleri konuşmuyor. Demokrasi aynı zamanda para demek yani. Gelin, kendimize bunca kıydığımız yetsin de hürriyet bayrağını artık dalgalandıralım. Hayat çok kısa; bunu da; “dedi ki demiş ki”yle geçirmeyelim. 

Yüzümüzde tebessüm, dilimizde güzel kelimeler, elimizde bir iş olsun.

*

NEDİR DEMOKRASİ?

Demokrasi hakkın ve halkın dediğine kulak vermektir. Halkın seçtiğini beğenmeme lüksünden mahrum olmaktır.

*

SANDIĞA GÜZELLEME

Yoo; ille de sandık...

Başka çare var mı!

Kendine evet demek için...

Aşkla ve koşa koşa...

Sandık gibisi var mı!

Mühür senin elinde...

Tak, tak, tak...

Süleyman sensin...

Çıkış, kurtuluş burda...

Mektup adresini bulur.

Sevgili Kendim, merhaba...

Karışamaz kimse sana.

Su gibi şeffaf...

Krallıktan muaf...

Bu sana hak...

Oyunu sandığa bırak.

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