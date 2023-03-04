"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 MART 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Demokrasinin kolonları

04 Mart 2023, Cumartesi
Demokrasi Ülkesi’ne kolay gidilmez; bir gidildi mi daha dönmek istemezsin.

Orada sen hem padişah hem kölesin. Finlandiya, İsveç, Norveç, Almanya, Japonya’ya baksana! Orda yürümek, konuşmak, slogan, pankart kısaca insanlık serbest; kabalanmak, babalanmak, kanunsuz, hukuksuz iş yapmak yasak!

*

En iddialı olduğumuz, en hassas mesele inşaatta durum bu… yıkılıyoruz. Niye? Hürriyet, demokrasi, adalet kolonlarından bi’ “karot” alalım; her şey ortaya dökülür. 

*

Cehalet kanseri bütün vücudu sarmış. Çare? Çığlık çığlığa her köşe başında, ülkenin toprağında taşında her renk sanat… Sanat baharı çiçek açsın gör! Bir baharda kendimize uyanırız. Aşk u muhabbete, tebessüme, marifete, kardeşliğe boyanırız. 

Şuraya kitapları yığın. Oyuncaklarımız enkaz altında… Gökyüzüne bakmayı unutmuştuk. Taksitler taksit taksit öldürmüş bizi. Hepsi çamur oldu; bak! 

*

Yasaksız, Konuşan Türkiye’ye daha çok var mı ey Hürriyet Kaptan?!

*

Deprem bölgesi tamam da… öteki üniversiteler niye kapatılır ve rektörler niye susar! Rektör, okul müdürü değil ki… Ah, ekmek mi hürriyet mi?! Hürriyet yoksa ekmek de yok, oturulacak ev de… çadır çatarsan şükret! Gördük işte!

*

Bu zelzele bize gösterdi ki hepimiz insanız… Dünya artık barışa daha çok hazır… Konuşacağız; göz göze, insan insana…

*

Gecikse de geliyor demokrasi. Haber gönderdi; yoldaymış. Ortalığı toparlarım, demiş! Taa, Namık Kemal’in beklediği…

Âkif’in, Fikret’in hattâ… Said Nursî’nin “lisanı muhabbet” dediği…

*

“Demokrasi” diyorsanız onun gerekleri var. İşte Almanya... Japonya... Kuzey Kore değil; güney Kore... Adamlar parayı koyacak yer bulamıyor. Onların televizyonları her gün aynı şeyleri konuşmuyor. Demokrasi aynı zamanda para demek. Gelin, kendimize bunca kıydığımız yetsin de  hürriyet bayrağını artık dalgalandıralım. 

Hayat çok kısa; bunu da dedi ki demişkiyle geçirmeyelim. Yüzümüzde tebessüm, dilimizde güzel kelimeler, elimizde bir iş olsun.

*

Almanya’da olduğu gibi; caddelere yazalım vergilerin nereye gittiğini.

*

Hukukun, demokrasinin yanında yer almazsan paran pulun da olmaz! Bunu da bir kenara yaz!

*

Ne kadar demokrasi; o kadar refah…

*

Çok gerildik, çok yorulduk, ses tonumuz  çok yüksek ve çok konuşuyoruz, çok susturuluyoruz. “Çok” olanlara çat çehreni, ha!

*

Evet... Çok yaralı, çok ölümlü günlerdeyiz. Peşin hükümsüz hükümlere, 24 saat açık Meclis’e ihtiyaç var. Yâre varsa çare de vardır. Bu kapandan çıkalım. Bu acılara muhabbet, hürmet, sanat, adalet, şefkat, şeffafiyet gibi merhemler sürmeliyiz.

*

Kardeş!

Kuru laflardan vazgeç!

Çok büyük konuşuyorsun; geç!

Hürriyet esirse; geç!

Demokrasi yoksa; geç!

Adalet ölmüşse; geç!

Kelime yok, para yoksa; geç!

Yerimizde saya saya yorulduk.

Savaş naraları hep ölüm kokar.

Hayata düşman bakışlardan geç!

*

Meclis çalışmazsa başka şeyler çalışır sonra! 

*

Bırakın şu demokrasinin yakasını; iki yakamız bir araya gelmez sonra! Sandıkları, seçimi yok sayıp durma; halkı aldanır, unutur sanma!

*

Demokrasi… 

Halk gel, der, gelirsin; 

Git, der, gidersin. 

Bu kadar sade…

Ne, başka ne! 

Vesayet…

Muhtıra…

Darbe…

İhtilal…

Öldü, geberdi, bitti!

Hepsi çöpe gitti!

Demokrasi abi, demokrasi!

Okunma Sayısı: 206
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Duvarlar, kayıp ilanlarıyla dolu

    İstanbul'dan deprem göçü

    Biden'ın doktoru: Tüm kanserli doku başarıyla alındı

    "O korkunç 6 Şubat’ı unutmayacağım"

    Mansur Yavaş'tan ve Ekrem İmamoğlu'ndan ortak açıklama

    Yıkılan binalarla ilgili tutuklu sayısı 236'ya yükseldi

    3.5 milyon seçmen göçtü

    “İğrenç, sorumsuz, kışkırtıcı”

    Dünya Suriye’yi unuttu, İnsanlık nerede?

    Uysal: Hiçbir vatandaşımızın endişesi olmasın

    ‘Bakü Fatihi’ anıldı

    Kağıthane Devlet Hastanesi'nde tahliye ediliyor

    Millet İttifakı'nın tarihi sorumluluğu var, sorumlu davranacağız

    Enflasyon TÜİK’e göre düştü, ENAG’a göre arttı - Uzmanlar: Enflasyon artışa geçecek

    Ülkenin gündemi deprem, AKP’nin gündemi gazeteci sansürleme

    Akşener'den GİK toplantısı sonrası açıklama

    Tek adam rejimi enkaz altında kaldı

    Ohal ilan edilen illerdeki öğrencilerin bahar dönemi katkı payı ve öğrenim ücreti desteği

    Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler sismik izolatörlerle depremlere karşı korunuyor

    EYT mesaisi hızlı başladı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Duvarlar, kayıp ilanlarıyla dolu
    Ahmet BATTAL

    Başkancı rejim ve tezahüratı
    Genel

    İstanbul'dan deprem göçü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Suriye’yi unutmayalım
    Genel

    Biden'ın doktoru: Tüm kanserli doku başarıyla alındı
    H. Muharrem OKUR

    Depremzedelerin Risale-i Nur talebi
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Sebahattin YAŞAR

    ‘Minareli Cami’ buluşma noktası olmuş
    Cevher İLHAN

    Kızılay skandalları

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.