-Cehaletin noktalama işaretleri, imlâsı, dostluğu, tebessümü, kitap alacak parası, iyi olacak yarası... kısacası/uzuncası insanlıkla arası yok mudur; yoktur.- AH

Ah, cehalet! Ah, ürktüğüm, korktuğum en kötü fotoğraf… Noktan yok; susmayı bilmezsin. Virgülün yok; her şey bit pazarı… Soru işaretin yok; her şeyi bilirsin! Hayretin yok çünkü ünlemsizsin. Seni görünce bütün bakışlarım üç nokta… Söyleşemem seninle. Ölmezsin; yaşamadın ki! Dostluğun yok; dillerin diken… Tebessümlük şeylere kahkaha atarsın. Kitapsız yatar; kitapsız kalkarsın. Sağın solun yok; bütün yönler aynı sana. Bu dediklerimi de anlamazsın. Kuşlar çığlık atar; d/uymazsın. Bırak bir demet kır çiçeğini; Baharı bile kucaklamazsın. Sen simsiyah… Sen vallah billah… Sen en pis bir şeysin… Ne kadar çabalasan da kabasın… Seni görmek; ölmek demek… İğrenmek neyse… o demek… Seninle yemek yenmez… Yola çıkılmaz… Alışveriş… hiç… Senin her yanın it kılı, postal bağı… Yediğin içtiğin ağı… Avuçların zincir pası… Sana galip gelmek “fermana mahsus…” Hiçbir dağ yüklenemez senin yükünü. Cesurluğun cehaletinden… Hayat yok sende, soluk yok. Tanıdığım en soluk yüzsün. Sen de hak yok, hukuk yok. Ezip geçersin her şeyi. Geceler bile senden korkar. Eşkiyalar yolunu değişir. Hırsızlar bile seni çalmaz. Senden bir tek cahiller usanmaz. Tiksindiğim üç şeyin başısın. Sen anasısın onların. Biri zaruret denilen “fukaralık…” Öteki… kavga denilen “ihtilaf…” Ama sevinme! Sen kimsin, be! Utanmaz, arlanmaz, kepaze! Sanatı görünce… delik delik kaçarsın. Marifet denilen ilim iklimi, Fabrikaların bereketli çarkı… Çarkına tükürür senin. Muhabbet ve şûra gelince… Ne kavga ne gürültü… Her kafadan bir ses… Ne enfes bilsen… Bütün ırklar önce insan… Her telden şarkılar orda… Millet akort eder gitti geldileri. “Hürriyet Bestesi” vurulur; Âlem durulur. Ey, afralı tafralı Cehalet Ağa! Yürrüüü; anca gidersin cehennemin dibi dibine! Ne bu senden çektiğimiz, be! Seni abus, seni kâbus… Seni buz, seni bus bus seni!

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