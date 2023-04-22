Dünya Bayram Yeri

ŞİİR

İçinde… Sebepli sebepsiz… Sevinçler mi var; Bayram o… Bu nisan işte… Erguvan bayramı… Çiçekler hep bayram… Tefekkür dediğin insanlık bayramı… Bir kelebek gördün mü hiç! Uçuşu bayram, konuşu bayram… O renkler, o desenler… Kelebeğin türküsü bayram… Çocukların gözlerine iyi bak! Harçlıklarını unutma! Cömertlik dediğin insan işi… Bayramı olmaz cimrilerin… Beni sorma; bayramlar sarmış her yanımı. Hele tebessüm yüzler… Hele bir çay sohbeti… Muhabbetin adı bayram… Gün doğumlarında gör beni… Güneşi kucaklamak bayram… Kuş çığlıklarında kaybolmadıysan… Bayram gelmez ki sana! Gün batımları, vedalar bile… Ölümü ayrıca konuşalım… Yo, yo; baharları gördüm ya… Ölmek bile bayram… Yıldızlı gecelerden haberin yok! Ay Dede’yle koşmamışsın bile! Ayçiçeğinin gözlerine bakmadıysan… Sana anlatmak bayramı sana nafile… Ali Hakkoymaz

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