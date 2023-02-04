Guten tag!

85 kişinin parası 85 milyonu kıyamete kadar doyuracak şekilde imiş. Yani birkaç kişinin geliri; bütün milletin gelirinden işte bu dramatik şekilde ilerde…

Hani arkadaşlar dün okurlardı o mısraları; adaletin olmadığını anlatmak için. Tamam da bu şairin şiirlerini ezberleyenler nerdeyse kırk yıl işin başındalar. Aha, gitti de gelmez m’ola bizim paralar! Hemi de, bile, artık; saman da, et de, kâğıt da, muz da, fasulye, nohut da dışarıdan geliyor. Zenginiz ya… basar parayı, alırız!

Neymiş, neymiş o şiir:

“Bir kişiye tam dokuz; dokuz kişiye bir pul…

Bu taksimi kurt yapmaz; kuzulara şah olsa…” imişmiş! Öyle taksimat var ki… kurtların bile ağzı hayretten öylece kalakalır.

Demek ödül verdiğiniz şairin dünkü Türkiye’sindeki “gelir dağılımı adaletsizliği” kat kat katlanarak kanatlanmış ve “uçuşa” geçmişiz.

Dün, “pazar hesabı” olsun; yapmıyorduk. Evdeki hesap çarşıya uymasa da… cüzdanımız, vicdanımız, kafamız pek karışmıyordu.

Geçen gün salı pazarına girdim; tefekkür edip çıktım. O para hele dursun, dedim, cebimde. Son haftalarda böyle üç sefer pazardan bir şey almadan çıktım. Zaten nicedir kitap da aldığım yok. [Eskileri okşuyorum. Ne para vermişim be, diyorum, arada kütüphaneye baktıkça. Şimdi alamam öyle! Artık domates, biber hesabı yapar olduk; iyi mi!]

Dağları, şehirleri ağaçlandıracak; ovaları ekecek; hayvanları dağ taş gezdirecek birileri iktidara gelmeli. Yeşillikler betona, madene, yok elektriğe, hele hele “ranta” kurban gidiyor.

Kaz Dağları, Uludağ ve aklınıza gelen bütün zümrüt alanlar… bir bakıyorsunuz, yok. Bir ağaç kaç yılda “ağaçhatıra” oluyor; haberleri yok.

Peh! Ağacımdan dal kesenin, kolunu keserim, diyen Fatih’in torunuyum, diye övüneceksek; onun Fatih Camiinin avlusundaki çınarlar da nerde, diye sorarlar ama çoktan yok edildi. Daha neler…

Ton ton beton… Paralar kara deliğe… Ağaçlar, kuş yuvaları çöpe…

Temiz hava yok, et yok, süt yok, hani o -namuslu buğday unundan- ekmek… yok… Bunlar olmayınca ne çok? Hastalıkların bin bir türü… Kimi sorsan kanser… Kimi sorsan halsiz… Kolay mı öyle sofra donatmak! Şöyle ağız tadıyla doy, çık da bir yerden; ağzının tadını gör, hesabı ödeyince! Ne bu be!

Sen milyonlarca göçmene kapıyı açarsan et de uçar, mülk de, ev kirası da…

Adamların parası pahalı da; benim insanım ucuz mu?! Dünyayı besleyip kendimiz aç kalalım diye mi Çanakkale’yi çelik kale yaptık. Bu ülke bizim…

Bunların hepsini bir çırpıda, Almanya gibi bir Meclis çözer. Ki devletimiz adamların arabalarına hayran… Niye? Meclis yani millet hakimiyeti var oralarda. Yoksa niye gençlerimiz hemen oralara kaçmak istiyor? Kanun (hakimiyeti) var da ondan…

Hak, hukuk, adalet, hürriyet olursa; mis gibi çeşit çeşit ekmek de oluyor.

*

Haşiye: 13 kişi = 40 milyar dolar… Ühüüü…

Ey ülkemin saf, temiz insanları! Size de bir çift sözüm var: Kitaptan uzak kalırsan; hürriyet, para pul göremezsin! Allah aşkına, oku biraz be! Kitapsız hayat; kupkuru, tatsız, tuzsuz, ruhsuz, parasız bir fotoğraftır; bunu bil gayrı; diyecek laf bulamıyorum. Öldünüz mü yahu!

Guten tag Almanya; günaydın Türkiye!

