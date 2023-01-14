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14 OCAK 2023 CUMARTESİ - YIL: 53

Hayatla arkadaş

Ali HAKKOYMAZ
14 Ocak 2023, Cumartesi
Hayata arkadaş ol!

Bugün bu taze bulutları selamla!

Ardındaki masmavi gökyüzünü…

Şu daldaki buğulu üzümü…

 

Kendini hiç unutma!

Yumuşacık adımlarını…

Aynalara düşen gözlerini gör!

Kalbinin hatrını soruyor musun, hiç?

 

Bir bardak çay nasıl içilir, öğren.

Gülümse şu masum nar ağacına!

Ayağına dolanan kedileri unutma!

Yolun, yolculuğun hakkını ver!

 

Hayata arkadaş ol!

Bi’ kitap değsin eline!

Kelimelerin canlı olduğunu ben mi diyeyim!

Bir dolmakalemin, defterin olsun!

 

Kitap okurken az mı ağladın.

Güldüğünü görenler belki de deli, dedi.

Desin!

Kitapla arkadaşlığın kesilmesin!

 

Hayatın koluna girdiğini nerden bilsinler!

Çağır onları da bi’ çay söyle!

Koklamadan içerlerse, içerle!

Ortalığa biraz şiir serpele!

 

Hayatı, nefeslerini örseleme!

Çocuklara masallar anlat!

Harçlık vermeyi de ihmal etme!

Biriktirip durma dünyayı!

 

Güzel bakışlar ikram et; uğradığın yüzlere!

Tebessüm et: çiçeğe, böceğe; geçmişe, geleceğe…

Yaşamak dediğin üç hece…

Yarısı gündüz, yarısı gece…

 

Yaşamayı hatırlat, gittiğin yerlere!

Ezbere yaşamasınlar.

Ağaç bile sevinsin, gölgesinde oturduğuna.

Aman, kulak ver; bestesine kuşların!

 

Kokla; hayatın bin bir kokusunu!

Seslerini bütün ruhunla duy!

Bu ritme aklını, kalbini uydur

Yaşamak, çekip gitmesin yanından yörenden.

 

Koklamadan nasıl geçersin şu gülü!

Şu portakal bahçesi sana göre değil mi!

Hayret, bir gürültüye boğdun ki  dünyayı!

Kendini bile duymuyorsan… nereye?!

 

Acısı, ekşisi, tatlısı, kekremsiliği hayatın…

Hele burukluğu neydi o içtiğimiz çayın!

Rengini gözlerine boya diye çektin mi kırların!

Gökyüzünü bir yudumda içtiğin oldu mu!

 

Yani bir harman eyle hayatı!

Kaşar peynirinin ekşiliği tatlı…

Öğret bunu gittiğin geldiğin yerlere!

Hayat kaç tat, kaç renk…

 

Şu, garsona teşekkür etmeden kalkanlara, kız!

Kız da insanlık yara almasın!

Yaşasın nezaket, letafet!

Yaşasın muhabbet!

 

Martıları görmeyenlerle ne konuşulur!

Arkadaş canlısı değil ki onlar.

Koşa koşa bir hâl olmuşlar.

Yaşamadan yorulmuşlar.

 

Hayatı ve ölümü gördükleri yok!

Yok; duymuyorlar bu ruhları doyuran besteyi.

Arkadaşsız kalmışlar.

Kalabalıklar tenhasında yalnızlar…

 

Heey; adam kendini görmüyor ki!

Nerden görsün köşedeki erguvan ağacını!

Kelebeklerin gözüne bile bakmamış ki!

Tanımadığı birine bile selâm 

ve çay söylememiş ki!

 

Bir şiir okumamış hayatında.

Bir türkü mırıldanmamış.

Tın tın gidip gelmiş.

Bu yaşamamak neymiş böyle!

 

Yaşamak… insan işi bi’ şey…

Herkese göre değil ki…

Ve her yanımız kelimesizlik…

Sen ne diyorsun bir de… hey, hey, hey!

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