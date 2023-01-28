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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 OCAK 2023 CUMARTESİ - YIL: 53

Hürriyet: Bütün hastalıkların ilacı

Ali HAKKOYMAZ
28 Ocak 2023, Cumartesi
Hürriyet herkese iyi gelecek çünkü güleçtir hürriyetin yüzü.

*

Hürriyetin yoksa; insanım diye gezemezsin!

*

Hürriyete âşık olmayanın öteki aşklarını bir kalemde geç!

*

Haa… hürriyetin yoksa… sayıp durma; hiç bi’ şeyin yok!

*

Hürriyet bütün güzelliklerin toprağıdır.

*

Hürriyet aşısı vurulmadan; esaret hastalığı bitmez.

*

Dünyanın bir tek şeye ihtiyacı var âcilen: Hürriyete…

*

Fikirden korkma; fakirden kork. Aç tavuk fırın deler. Biri yer bini bakarsa; yiyenlerin iştahı kaçmıyorsa; ağzının tadı bozulmuş dünyadayız demektir.

*

Hürriyetin olmadığı yerde… sorular da cevaplar da göstermeliktir.

*

Evet, evet... hürriyet... Güzeller güzeli davet... En büyük devlet... Saadet, sükûnet, muhabbet...

*

Hürriyetten korkanlar; ebedî esareti göze alanlardır.

*

Hürriyet ülkesinde gökyüzü masmavi…

Çocuklar şen şakrak… Anneler mutfakta bereket kaynatır.

*

Hürriyet: Senin en güzel adın…

Hürriyet: Mecnun’un peşine düştüğü Leyla mı!

Hürriyet: Hayal mi, rüya mı, düş mü, masal mı!

Hürriyet: Ey bir sevgili gibi beklediğim...

Hürriyet: Ey annemin bana bakışı...

Hürriyet: Ey babamın bereketli harçlığı...

Hürriyet: Ey insanlığın en güzel çığlığı...

*

Aç ülkeler; hürriyeti, hukuku, adaleti yiyen ülkelerdir.

*

Paranın olduğu her yerde hürriyet olmayabilir amma hürriyetin olduğu her yerde para vardır.

*

İnsanlar ikiye ayrılıyor: Esirler... Hürler... Sen nerdesin?

*

Hürriyet gibi gülüyor adam. Adalet gibi mutlu… Şeffaflık gibi içi dışı bir…

*

Hürriyet ülkesine iltica etsek ve dönmesek bir daha oralardan.

*

Hürriyetle esaret, aydınlıkla karanlık, dostlukla düşmanlık bir arada olmaz; biri geldi mi öteki gider.

*

Şu, hürriyet olmasa da olur, gibi yaşamak yok mu; hayatı, insanlığı öldürmek bu...

*

Hürriyet var mı yok mu; kullanmaya başladığınızda anlaşılır.

*

Hürriyetin iyi etmediği hastalık yok; onun iyi etmediği hastalık görülmemiş.

*

HÜRRİYET TEBESSÜMÜ

Hürriyet gelsin; bak! 

Fukaralık kapı dışarı…

Yüzlerde bitmeyen tebessüm…

Hele gelsin hürriyet!

İnsanlık ne güzelmiş, diyeceksin!

Nefeslerinin saadetini göreceksin!

Hürriyet… su gibi serin…

Ekmek gibi yumuşak…

Gökyüzü gibi sonsuz bir şey…

Tadı bal gibi mi desem!

Kuş sütü içinde sofra mı!

Güzellik tarif edilir mi!

Çocukluk, gençlik baharı mı!

Kuşlarla uçup gitmek mi!

Çölde karlı sular içmek mi!

Herkese lâzım bir şey…

Başını uzatsın da gör!

Kendinden geçeceksin; gülme!

Başına bir şey gelirse; 

Benden bilme!

Bak ki etrafta hürriyet yoktur.

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