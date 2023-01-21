Hürriyet üzerine

Risale okuyanların hürriyete daha bir sıkı sarılmak gibi “sabit ve mecbur” bir işi var. Niye?

Çünkü “ahrarlar” diyor, o, cephede -at üstünde bile- talebesine söyleyerek kitap yazmış Said Nursî. Ahrarlar; “hürriyetçiler”demek olduğuna göre, hem Risale oku hem de hürriyeti, adaleti, demokratlığı, hukuku, kanun önünde eşitliği espas geç! Geçemezsin!

Geçiyorsan Bediüzzaman’ı nasıl okuyorsun, diye sorarlarsa cevabın var mı?

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Ah, isimlere, resimlere, “algı” ya da “zalim propaganda” cehennemine takılmak… ah ki ne ah!

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Hürriyetin olmadığı yerde, Said Nursî de yoktur.

Ömrünün nerdeyse yarısını; “hürriyet” uğruna esarette geçirdi. İnsanlık nefes alsın, istibdat ebedî gebersin diye…

O, ufacık sepeti bunun şahidi…

Hürriyet işinin Namık Kemal de, Akif de farkında ki… bir yerde şunu der, bu kahretmeyen kahırlı ömür: “Meşhur Kemal’in Rüya’sıyla uyandım.”

Burda, dur, işte! Uyanmanın vakti bize uğramazsa korkusu da yüzümüzü, gönlümüzü yalazlamalı değil mi!

Hürriyeti ötelemek; insanlığı ötelemektir.

Ben öyle okuyorum Risale’yi; yanlış yolda mıyım?

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Hangi görüşte, reyde, partide patırtıda olursan ol; önce hürriyet… Zaten kendisi tarifini de yapmış. Kendine ve başkasına zarar vermeden yaşamak olarak vasıflandırmış.

Şu müdahelecilik var ya…

kabiliyetlerin ölümü…

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Güneş denize başka, güle başka güler. Hakikat tektir amma renk renktir, sözü de fakirin hediyesi olsun cümle akıl ve kalp sahiplerine.

Bir ikram-ı Ali daha: “Karışma bana; karışmam sonra!” Şimdi bunu farklı anlayanlar da olabilir. Açayım azıcık. Yani bana böyle karışırsan; senin gönlüne karışamam; ikide birde karışarak beni kendinden uzağa atma!

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Bak! Hürriyetin başına bir iş gelirse; ikimizin de hayatı tehlikeye girer. Hürriyetsizlik, “insanlıksızlığın” ta kendisidir. Hürriyet o kadar tatlı, berrak, şeffaf, lâtif, nâzik, nazif bir şeydir ki... bana, baharın bütün renkleri, sesleri, zamanları gibi gelir. İnsanın hürriyeti sevmesi; kendisini sevmesidir.

Yazın o sıcağında bi’ yaşlı, ermiş çınarın altında serinlemektir hürriyet. Öf be! Yanınızda yörenizde bir de tebessümün hafiflettiği yüzler… Açta açıkta kimsecikler yok. Çocuklar sevinç içinde oradan oraya… Savaşlar mı? Hürriyet onların hepsini hapse atmıştır. Şimdi gökyüzüne çevir yüzünü; sonsuzluğu içine çek!

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Niyetimiz işi “basit” siyasete dökmeden, Hürriyet Ülkesi’ne ulaşmaksa öteki döküntü kırıntı hikâyeleri insanlık yani hakikat muhabbetine mânî olabilemez. Toptancı ve üstenci bakışlar da bakış olabilir mi bu arada. Bir de netice ne?

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HÜRRİYETİ BEKLERKEN

Yol açın, yol açın!

Hürriyete yol açın!

Aşımız, ekmeğimiz...

Havamız, suyumuz...

Bekledik, bekliyoruz.

Kapıda, pencerede...

Her kelime her hecede...

Romanda, şiirde, perdelerde...

Nazlı mı nazlı...

İnce nazik, heyecanlı...

Uzak, çok uzak mı!

Hasta mı, kayıp mı!

Dilimin süsü...

Görmeden âşık olduğum...

Adını duyunca n’olduğum...

Hürriyete yol açın!