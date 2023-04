İman ve hürriyet

TV’leri kapat, interneti kes, beğenmediğin sitelerin defterini dür; böyle bir ülke nereye gider?

Bu, yasak üstüne yasaklar da ne oluyor! Ne bitmez Mayıslar, Eylüller, buz kesen Şubatlar! Yasaksız, Konuşan Türkiye’ye daha çok var mı ey Hürriyet Kaptan?!

*

Ah, ekmek mi hürriyet mi?! Soru mu bu şimdi! İkisi de…Hürriyet yoksa ekmek de yok, oturulacak ev de… Bir depremde gördük işte!

*

Evet…

Ne kadarsa iman…

O kadar hürriyet…

*

Daha ahirete gitmeden… ayan olunca…beyan olacak her şey. Allah bilir de… kul da hisseder ya! Adalet şiddetinde bir zelzele… ele verecek kapkaççıları ele. Adaletullah var.

*

Halktan biri iseniz; birilerinden korkmanıza gerek var mı?!

*

Her şartta çare Meclis, Meclis, Meclis… Meclis ülkenin aklı ve kalbi. O durdu mu her şey durur. Her türlü enkazın altından ancak Meclis’le kalkarız. Meclis eşittir milletin kendisi… Gitmese Osmanlı gitmezdi.

*

Sert bakan ve konuşanlara halk bu zelzelede de kardeşlerinin yardımına koşarak sükûnet dersi verdi.

Millet afralı tafralı idarecileri öyle bir unutur ki… Demeye gerek var mı daha!

*

Paramız durup dururken erimez de… kimin eli milletin cebinde? Sandık açılınca belli olur bu! Hu dervişler, Huuu…

*

Sıra Uludağ’ı eritmeye gelmiş. Güzellik adına ne varsa rahatsızlar; dünyayı dümdüz etse doymaz. Bir avuç toprak onlara da yetecek. Kocaman bir eyvah çekmek için dünyayı talan etmeye ihtiyaç yok!

*

Başarısız biri ol; Kimse düşmez peşine. Bir ömür keyfedersin! Ne soruşturma ne hapis… Yasaksız bir ömrün olur. Seçme, seçilme, görünme! Köyüne, dağına, bağına git! Hayatını yaşa! Paşa paşa keyfine bak!

*

Akşam yatmışız, abi!

Gece dolmuş taşmış cüzdanımız!

Akşam yatmışız, abi!

Paramız kırpılmış, yanmış.

Ne oldu; öldü mü vicdanımız?

Akşamdan sabaha...

Doğdu kazan, öldü kazan!

Ağlayanlar sen, ben…

Kim güldü, kim öldü, abi?

Kerevetine kim çıktı?

Alavere dalavere; vay be!

Yine sırtta küfe, yine biz nöbete…

*

Hukukun, demokrasinin yanında yer almazsan paran pulun da olmaaaz!

*

Ne kadar demokrasi; o kadar refah…

*

Eski Türkiye’de olan bitenden iktidarlar mesul olurdu; devir değişti; şimdi olandan olmayandan muhalefet mesul.

*

Millet iradesini yiyen ebedî aç kalır.

*

Eğer bu belirtiler varsa: Hak, hukuk yokluğu hissediliyorsa… Aklınız basmıyor, kalbinize yatmıyorsa… Hürriyet bayrağı sere serpe dalgalanmıyorsa… Milletin seçtikleri beğenilmiyorsa… Vakit geçirmeden “Aziz ve Fedakar Doktor Millet”e gitmelisiniz. Sizde demokrasi eksikliği… belki de yokluğu vardır. Çare halk iradesidir. Milletin yazdığı demokrasi ilacını içmeniz gerekiyordur. Kocakarı, öteki tıptan ne yazmışsa artık… Beğenmezlik yapma; halkın çoğunluğu âlim değilse de -Ömer Seyfettin’in dediği gibi-âriftir.

*

Çözümü söylüyorum; gözüme bakmıyorlar.

Çözüm bende… Ben… halkım, halk… Karar benden çıkar. O kişi, bu kişi; yok! Karnım tok darbelere, ben bilirim’lere… Beni güldürme! Asabımı bozma! Partileri halk açar. Halk hem anahtar hem kilit…

*

Yetmiş sente muhtaçtık. Demokrasi fena değildi. Darbe üstüne darbe yiyorduk. Bu kadar da zam yemedik. Aaaa!

*

Demokrasi olmasa ne olur, diye soruyordun ya! İşte bak, maydanoza bile pazarlık eder hale geldin! Birkaç ayda cebin kevgire döndü. Kolay gelsin! Ama ben lahmacunu soğanlı severim.

*

Bilmem!

Belki kaçarsın burada.

Belki saklanırsın.

Belki ölürsün hesapsız.

Ahiret var.

Çekirdeğin hakkını veren var.

O, çekirdeği ağaç yapar.

Saklan, saklanabildiğin kadar!

Kaçacak yerin yok!