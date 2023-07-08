Kelimeler sözlükten çıkınca

“GÖĞE BAKALIM!”

Ne konuşsak lâyenfâ; kitapla aramız açık ya! Eğitimimiz dünyanın en gerilerinde... Gelir seviyemizi ve dağılımını herkes kendisi yaşayıp görüyor… (ki adaletsiz...) Estetik kaygısı taşımıyoruz. Komşumuz açken uyuyabiliyoruz. Bir yerden bir yere giderken sanki savaştaymışız gibi itiş kakış... Ekmekler ya hamur ya kömür... Hocalar hazır metin hutbe okuyor. İyi şeyler yok mu; var: Elimizin, gözümüzün pek değmediği yerler... Turgut Uyar diyor ya: “Göğe bakalım!”

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İSRAF RADYO TELEVİZYONU:

Yunan Devlet Televizyonu bildiğim kadarıyla kapandı. Parasızlıktan... Bizim paramız çok mu ki öylesine kurumlarımıza böylesine paralar aktarıyoruz. İsrafın daniskası bizde... Ne bileyim belki zenginiz de haberimiz yok!

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ÇİN Ü MAÇiN:

Neden bak/a/mıyoruz dostlarımızın gözlerinin içine?! Yan yanayken bile ya Çin’e gidiyoruz ya Maçin’e...

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HÜRRİYET (Mİ?):

Kanunlarda hemen her şey yazılı da bir de bu “istibdat kanunu” nerden çıkıyor! Öğretmen kitap tavsiye eder; birileri devreye girer. Orta yerde bir yanlış varsa hâkim var, savcı var, kanun var. Yok bir de bu “kafa kanunu…” Bu istibdat öyle hemen gideceğe de benzemiyor. Hürriyet de: “Ben geldiiim!” diye çıkıp gelmez. O kadar hürriyet çığlığı attığı halde Namık Kemal’e, Fikret’e, Nâzım’a, Âkif’e gelmeyen hürriyet sana mı gelecek! Bekle! Öyle olsaydı; böyle olmazdı! Hürriyet belki de tatlı bir rüya… Doğru söyle; doğruyu “doğru” şekilde söylerken bile sağa sola bakıyor musun bakmıyor musun?

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HER NEFES

Gökyüzü sonsuz çığlık...

Mevsimler öylesine...

Sen her nefes yeni bir çığlïk...

Duymuyorsun belki...

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MİSAFİRE TAVSİYELER:

Misafir; seferde olan demektir. Bir ân durma—manın adıdır. Misafiriz; durmaya değil; gitmeye geldik. Buraya bağlanmaya gelmedik; buradan sonsuzluğa bağlanmaya geldik. Yerini burada ayırtacaksın. Buralanma!

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BAKIŞ ZENGİNLİĞİ:

Yok, yok; ümitsizlik yok! Hayat ândır; yaşadığını andır. Mevsimler dolu dolu geliyor. Esmâlı bakışlarımız olsun yeter ki...

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ARAMAK, BULMAK:

Aramak, bulmaktan keyifli mi acep?!

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ŞERİAT

Şeriatı sordun da inceler incesi…

Yuvasını bozamazsın kuşların.

Ezemezsin karıncayı.

İnsana dokunamazsın.

Hak dediğin neyse o…

İster iğne ister altın..

İğne çalan altın da çalar.

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NUR, GÜL, DİKEN

Ne bilsin yaşamayı bunlar!

Nuru görmemişler ki…

Pus pus, karanlık adamlar…

Baharı bilmiyorlar hiç!

Cıs gelir bunlara hürriyet gülü…

Gülün dikeni batacak günü gelince.