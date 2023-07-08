"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 TEMMUZ 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Kelimeler sözlükten çıkınca

Ali HAKKOYMAZ
08 Temmuz 2023, Cumartesi
“GÖĞE BAKALIM!”

Ne konuşsak lâyenfâ; kitapla aramız açık ya! Eğitimimiz dünyanın en gerilerinde... Gelir seviyemizi ve dağılımını herkes kendisi yaşayıp görüyor… (ki adaletsiz...) Estetik kaygısı taşımıyoruz. Komşumuz açken uyuyabiliyoruz. Bir yerden bir yere giderken sanki savaştaymışız gibi itiş kakış... Ekmekler ya hamur ya kömür... Hocalar hazır metin hutbe okuyor. İyi şeyler yok mu; var: Elimizin, gözümüzün pek değmediği yerler... Turgut Uyar diyor ya: “Göğe bakalım!”

*

İSRAF RADYO TELEVİZYONU:

Yunan Devlet Televizyonu bildiğim kadarıyla kapandı. Parasızlıktan... Bizim paramız çok mu ki öylesine kurumlarımıza böylesine paralar aktarıyoruz. İsrafın daniskası bizde... Ne bileyim belki zenginiz de haberimiz yok! 

*

ÇİN Ü MAÇiN:

Neden bak/a/mıyoruz dostlarımızın gözlerinin içine?! Yan yanayken bile ya Çin’e gidiyoruz ya Maçin’e...

*

HÜRRİYET (Mİ?):

Kanunlarda hemen her şey yazılı da bir de bu “istibdat kanunu” nerden çıkıyor! Öğretmen kitap tavsiye eder; birileri devreye girer. Orta yerde bir yanlış varsa hâkim var, savcı var, kanun var. Yok bir de bu “kafa kanunu…” Bu istibdat öyle hemen gideceğe de benzemiyor. Hürriyet de: “Ben geldiiim!” diye çıkıp gelmez. O kadar hürriyet çığlığı attığı halde Namık Kemal’e, Fikret’e, Nâzım’a, Âkif’e gelmeyen hürriyet sana mı gelecek! Bekle! Öyle olsaydı; böyle olmazdı! Hürriyet belki de tatlı bir rüya… Doğru söyle; doğruyu “doğru” şekilde söylerken bile sağa sola bakıyor musun bakmıyor musun?

*

HER NEFES

Gökyüzü sonsuz çığlık...

Mevsimler öylesine...

Sen her nefes yeni bir çığlïk...

Duymuyorsun belki...

*

MİSAFİRE TAVSİYELER:

Misafir; seferde olan demektir. Bir ân durma—manın adıdır. Misafiriz; durmaya değil; gitmeye geldik. Buraya bağlanmaya gelmedik; buradan sonsuzluğa bağlanmaya geldik. Yerini burada ayırtacaksın. Buralanma!

*

BAKIŞ ZENGİNLİĞİ:

Yok, yok; ümitsizlik yok! Hayat ândır; yaşadığını andır. Mevsimler dolu dolu geliyor. Esmâlı bakışlarımız olsun yeter ki...

*

ARAMAK, BULMAK:

Aramak, bulmaktan keyifli mi acep?!

*

ŞERİAT

Şeriatı sordun da inceler incesi…

Yuvasını bozamazsın kuşların.

Ezemezsin karıncayı.

İnsana dokunamazsın.

Hak dediğin neyse o…

İster iğne ister altın..

İğne çalan altın da çalar.

*

NUR, GÜL, DİKEN

Ne bilsin yaşamayı bunlar!

Nuru görmemişler ki…

Pus pus, karanlık adamlar…

Baharı bilmiyorlar hiç!

Cıs gelir bunlara hürriyet gülü…

Gülün dikeni batacak günü gelince.

Okunma Sayısı: 141
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Vatandaşa zam var, devlette tasarruf yok

    Pakistan'da 2 haftada 50 kişi muson yağmurları sebebiyle öldü

    Sıcak hava dalgaları afete dönüşmesin

    Myanmar’daki kriz tahammül edilemez hale geldi

    Zelenskiy: 200 bin çocuğumuz nerede?

    Banknot basımında tarihi artış

    F-16 satışına İsveç tehdidi

    Milyonların sofrasından ekmeği çalınıyor! - Daha iyi günlerimiz...

    MÜSİAD Başkanı: Enflasyon ve cari açık kronikleşti

    Memurlar da zamdan memnun değil

    Erdoğan-Zelenskiy görüşmesine ilişkin Rusya'dan açıklama

    Müteahhit Mahmut ve Murat Alpşar hakkında 90'ar yıla kadar hapis talebi

    Meteoroloji'den 12 ile şiddetli yağış uyarısı

    Sarıyer Kaymakamlığı: Bu hafta sonu denize girmek yasak

    Emekliler sözün tutulmasını bekliyor

    Emekliler: Parklar mekânımız oldu

    Kaşıkla verip kepçeyle almaya devam

    Zam, zam, zam...

    Barajlarda Ankara'ya 12 ay yetecek su bulunuyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Müteyakkız dindarlık lâhikalarla mümkün
    Ali FERŞADOĞLU

    “Niye tek bir İslam ülkesi gelişmiş değil?”
    Genel

    Vatandaşa zam var, devlette tasarruf yok
    Ahmet BATTAL

    İmam hatipliler ve devlet ve vesayet
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mustafa Gönüllü

    Kadının hukuk-u hürmeti
    Risale-i Nur'dan

    Haccın ve ondaki hikmetin ihmali
    Mehmet ÇETİN

    Azrail’i sevmek!
    Sebahattin YAŞAR

    Hac ''İslam Kongresi'' gibiydi
    Faruk ÇAKIR

    Kandırmakla iş görenleri…

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.