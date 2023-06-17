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17 HAZİRAN 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Kelimelerle sırdaşlık

Ali HAKKOYMAZ
17 Haziran 2023, Cumartesi
İLAÇLARA VEDA

Nüfus artıyor şu, bu da... hastalar, hastalıklar ne çok artıyor! Artıkça hastaneler, ilaçlar çeşitlendikçe; hastaneler dolup dolup taşıyor. Bu işte bir bit yeniği var. Çok para var işin ucunda.

Yeni bir roman daha yazmalı Silahlara Veda'dan sonra: “İlaçlara Veda…”

*

EZANLAR 

Vakitlerin adını söyler...

Yere, göğe işlenen n/akış...

Ellerim yepyeni zamanlar taşır...

Gözlerim yepyeni zamanlara boyanır...

Adımlarım yepyeni zamanlara sırrolur...

Yapraklar ürperir... yeni bir ses...

Bulutlar sürükler zamanları...

Kuşların, rüzgârların sesine karışır... 

Tevhit nidaları...

*

İSKELE:

Bekledik, bekliyoruz; daha çok mu?

Gelmeyecek mi sükûnet dolu o gemi?

*

HATIRLATMA:

Toplayıp durma; dünya çok kısa; taşıyamazsın; yığıp durma!

*

TERAZİ:

Ümidi ve korkuyu beraber taşıyacaksın. Akl-ı selim diye bir şey var. Dengeli, sakin, rahat düşünmekler... Hemen öfkelenmeyecek etkili yetkililer hele. Bir eline aklını bir eline kalbini alacaksın.

:

SİNİR VE SINIR:

Hani biz Yunusların, Mevlanaların torunu değil miydik! Sevgi dilini kullanıyorduk. Dünya fani idi. Her köşede mezarlar bizi ikaz ederdi. Lütfen sakin kelimeler seçelim. İnsanın çok erken sinirleneni makbul değildir.

*

KAÇAK KÖTÜSÜ:

Farkında olmayınca göklerin...

Aldığımız nefeslerin...o

Karıncaların, kuşların...

Farkında olmayınca kendimizin...

O kadar uzaklara gidiyoruz ki...

Menzile ulaşamadan...

Yorulup düşüyoruz bir yerlere...

*

HAYAT VE ÖLÜM TÜRKÜLERİ:

Yaz bahçelerine girdik.

Baş döndüren kuş seslerini dinle.

Hayat ve ölüm türkülerin var mı?

Unuttuğun bir şey var; hatırla!

Hatırla; bir şey olduğunu!

*

ARKA SOKAKLAR:

Şehirlerin ana caddeleri çağlar durur.

Arka sokakları orta çağ...

Ve ağlar kendi halinde...

*

HARÇ BİTTİ; YAPI PAYDOS!

"Harç bitti; yapı paydos!" 

Desek...

Dinlensek biraz.

Yorulduk; 

Ruhsuz binaların tasallutundan.

*

EĞİTİM VE GERİSİ:

Dünyanın en büyük ekonomilerindenmişiz; onu da öğrendim de bir de soru sorayım: "Ekonomisi ilerleyen ülkelerin eğitimi gerilerde mi oluyor ve eğitimcileri açlık sınırında mı maaş alıyor?!..."

*

ELDEKİ Şİ

Ne kadar çekiştiriyor, geçmiş ve gelecek, şimdiyi!

Canı çıkıyor şimdinin!

Elde var: hiçbiri!

Elde var: şimdi!

*

OKUL DEDİĞİN:

Okullar şeklen açılmıştı; gerçekten kapanıyor; çocuklar bu arada biraz kendilerini, kainat kitabını okurlar belki!

*

OYUN BÜYÜK:

Oyun büyük... Biraz tarih okuyalım, biraz şiir... Biraz çözelim zamanların dilini. Sükûnet; bestemiz olsun! Temiz olsun niyetlerimiz! Konuşalım yeter ki! Hürriyet, demokrasi, cumhuriyet olsun! Hakikate yumruk atılmaz! Pazarda satılmaz sonsuzluk! Törenler, tezgâhlar bitsin gayrı!

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