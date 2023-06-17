Kelimelerle sırdaşlık

Nüfus artıyor şu, bu da... hastalar, hastalıklar ne çok artıyor! Artıkça hastaneler, ilaçlar çeşitlendikçe; hastaneler dolup dolup taşıyor. Bu işte bir bit yeniği var. Çok para var işin ucunda.
Yeni bir roman daha yazmalı Silahlara Veda'dan sonra: “İlaçlara Veda…”
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EZANLAR
Vakitlerin adını söyler...
Yere, göğe işlenen n/akış...
Ellerim yepyeni zamanlar taşır...
Gözlerim yepyeni zamanlara boyanır...
Adımlarım yepyeni zamanlara sırrolur...
Yapraklar ürperir... yeni bir ses...
Bulutlar sürükler zamanları...
Kuşların, rüzgârların sesine karışır...
Tevhit nidaları...
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İSKELE:
Bekledik, bekliyoruz; daha çok mu?
Gelmeyecek mi sükûnet dolu o gemi?
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HATIRLATMA:
Toplayıp durma; dünya çok kısa; taşıyamazsın; yığıp durma!
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TERAZİ:
Ümidi ve korkuyu beraber taşıyacaksın. Akl-ı selim diye bir şey var. Dengeli, sakin, rahat düşünmekler... Hemen öfkelenmeyecek etkili yetkililer hele. Bir eline aklını bir eline kalbini alacaksın.
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SİNİR VE SINIR:
Hani biz Yunusların, Mevlanaların torunu değil miydik! Sevgi dilini kullanıyorduk. Dünya fani idi. Her köşede mezarlar bizi ikaz ederdi. Lütfen sakin kelimeler seçelim. İnsanın çok erken sinirleneni makbul değildir.
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KAÇAK KÖTÜSÜ:
Farkında olmayınca göklerin...
Aldığımız nefeslerin...o
Karıncaların, kuşların...
Farkında olmayınca kendimizin...
O kadar uzaklara gidiyoruz ki...
Menzile ulaşamadan...
Yorulup düşüyoruz bir yerlere...
*
HAYAT VE ÖLÜM TÜRKÜLERİ:
Yaz bahçelerine girdik.
Baş döndüren kuş seslerini dinle.
Hayat ve ölüm türkülerin var mı?
Unuttuğun bir şey var; hatırla!
Hatırla; bir şey olduğunu!
*
ARKA SOKAKLAR:
Şehirlerin ana caddeleri çağlar durur.
Arka sokakları orta çağ...
Ve ağlar kendi halinde...
*
HARÇ BİTTİ; YAPI PAYDOS!
"Harç bitti; yapı paydos!"
Desek...
Dinlensek biraz.
Yorulduk;
Ruhsuz binaların tasallutundan.
*
EĞİTİM VE GERİSİ:
Dünyanın en büyük ekonomilerindenmişiz; onu da öğrendim de bir de soru sorayım: "Ekonomisi ilerleyen ülkelerin eğitimi gerilerde mi oluyor ve eğitimcileri açlık sınırında mı maaş alıyor?!..."
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ELDEKİ Şİ
Ne kadar çekiştiriyor, geçmiş ve gelecek, şimdiyi!
Canı çıkıyor şimdinin!
Elde var: hiçbiri!
Elde var: şimdi!
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OKUL DEDİĞİN:
Okullar şeklen açılmıştı; gerçekten kapanıyor; çocuklar bu arada biraz kendilerini, kainat kitabını okurlar belki!
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OYUN BÜYÜK:
Oyun büyük... Biraz tarih okuyalım, biraz şiir... Biraz çözelim zamanların dilini. Sükûnet; bestemiz olsun! Temiz olsun niyetlerimiz! Konuşalım yeter ki! Hürriyet, demokrasi, cumhuriyet olsun! Hakikate yumruk atılmaz! Pazarda satılmaz sonsuzluk! Törenler, tezgâhlar bitsin gayrı!