Mazlumun ahı

Ööööf, öf, öffffff! Gelsin şu demokrasi artık! Öldük, bittik, yorulduk. Susmak yasak… Konuşmak yasak… Pasak içinde pasaaak… Cehalet dersen dolu dizgin… Ekmek “ateş” içinde… Suratlar geçilmez sırat… Ömrümüz deprem içinde… Bir ümit deyip bekliyoruz. Mecnun öldü; Leyla nerde?! Ne zaman belli ne mekan… Enkaza bığuldu imkan… Yorulduk ona kan, buna kan… Çocukluğum perişandı zaten. Yalan değil; yarı aç yarı tok yaşadık. Zalim, münafıklar çalıp çırpıyor meğer! Hesap garson, hesap… Yan masayı da bana mı yazdın? Ey, hesap bilmeyen kasap! Ne satır kaldı ne masat… Sattık savurduk tezgâhı… Bir ümidim… mazlumların ahı…

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