"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 HAZİRAN 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Şiire sığınmak

Ali HAKKOYMAZ
03 Haziran 2023, Cumartesi
-Selahaddin YAŞAR’a…-

Şiir, sen konuş bugün!

Konuş ki daralıyor içim.

Daralıyor yeryüzü, gökyüzü…

Geçit vermiyor yollar.

 

Şiir, sen konuş bugün!

Yerime sen ağla; gülebilirsen gül!

Her yan karanlık, ayrılık, ölüm kokuyor.

Sorma; adımı bile unuttum!

 

Şiir, sen konuş bugün!

Biraz hürriyet ol, seyredeyim seni.

Adalet ol; tartayım kendimi.

İnsanlık ol da bulayım adresimi.

 

Şiir, sen konuş bugün!

Bu ne kadar ülfet ne kadar perde…

Kör, sağır bir zamana düştüm.

Derde dermansız fermana düştüm.

 

Şiir, sen konuş bugün!

Susmak bilmiyor kabalık.

Kalabalık şehirlerde yalnız kaldım.

Kara tren yok ki köye gideyim.

 

Şiir, sen konuş bugün!

Tren dedin de aklıma geldi.

Akarsularla yarışı vardı rayların.

Uzun ince yollara kimler dadandı!

 

Şiir, sen konuş bugün!

Köy kokan köylerimden haber ver.

Sükûnet dayalı metruk evlerden…

Kuzuların çıngırak muhabbetinden…

 

Şiir, sen konuş bugün!

Şu “dünyayı” çek gözlerimden;

Ooh, dünya varmış, diyeyim.

Usandım bitmeyen telâşesinden.

 

Şiir, sen konuş bugün!

Kelimelerim bitti; rüyalarım yarım…

Bilmiyorum bir tuhafım, şaşkınım…

Ölüler benden konuşkan…

 

Şiir, sen konuş bugün!

Yolda yokuşta kaldım.

Kâh kuyu dibinde kâh uçurumlardayım…

Kuşların hürriyetine muhtacım.

 

Şiir, sen konuş bugün!

Bugün efkârım üstümde yine!

“Suskun Bir Hikâye” koy adımı istersen!

İstersen hüzünlü bütün besteleri çağır!

 

Şiir, sen konuş bugün!

Ağzımın tadı kaçık, sofralar darmadağın…

Ne sussam ne konuşsam ne yazsam…

Şiir, yaklaş ki ben, benden uzakta kaldım!

 

Şiir, sen konuş bugün!

Bayramlar bile harçlıksız.

Tebessüm silinmiş yüzlerden.

Şefkatin kanatları kırık…

 

Şiir, sen konuş bugün!

Sus, sus deyip duruyorlar bana.

Kelimelerim kırık dökük…

Çığlıklarım müebbet hapis…

 

Şiir, sen konuş bugün!

Teraziler ya eksik ya fazla…

Metrelerin boyu kısa…

Renklerin benzi uçuk…

 

Şiir, sen konuş bugün!

Yollara dökülsün herkes…

Taptaze bahar gelmiş desinler.

İncecik kuş sesleri sarsın ortalığı.

 

Şiir, sen konuş bugün!

Yalan bile utansın yaptıklarından.

Hırsızlar mesleği bıraksın.

İşine baksın herkes.

 

Şiir, sen konuş bugün!

Başımın üstünde gökyüzü var, diyeyim.

Rüzgârların alnından öpeyim.

İsa gibi dokun da dirileyim.

Okunma Sayısı: 226
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gençlerin gözüyle Türkiye

    Hava yolu yolcu trafiği arttı

    Elektrikli uçak, yakında

    Değişken havalar hastalık riskini artırıyor

    AP: Hızlı moda bitirilsin

    Kızılay’dan kurban bedeline yüzde 141 zam

    'Savaş devam ederken NATO üyesi olmayacağımızı anlıyoruz'

    'Sudan'da 1,6 milyon kişi yerinden edildi'

    Hindistan'da tren kazasında 50 kişi öldü, 300'den fazla yaralı var!

    Ekonomide makule dönüş zorunluluk

    Dürüst gazeteciler baskılara boyun eğmeyecek

    İşletmeler finansmana ulaşmakta zorluk çekiyor

    Dış ticaret açığı büyüyor

    Meclis açıldı, dertler çözüm bekliyor

    Türkiye'yi ziyaret edecek

    'Kenelere karşı dikkatli olun'

    Çorum'da 250 ev ve iş yerini su bastı

    Meteoroloji'den 3 bölgedeki 22 ile gök gürültülü sağanak uyarısı

    Biden’dan yapay zeka ikazı

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    En şâibeli seçim...
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Seçimin ahlâkî meşruiyeti
    Ali FERŞADOĞLU

    Dindarlara kurulan tuzaklar!
    Mehmet ÇETİN

    Risale-i Nur’un Ali Osmanları-6: 3. Ali Osman Karahan (Topal Hafız)
    Risale-i Nur'dan

    Hürriyeti söndürmek isteyenler söndüler
    Yasemin YAŞAR

    Zayıf karakterler, aciz adamlar
    Ahmet BATTAL

    AB aday üyeliğinden “kapılar duvar”a
    Genel

    Gençlerin gözüyle Türkiye
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Faruk ÇAKIR

    Sınıfta kalan medya...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.