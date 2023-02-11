Çayın son yudumu dudağında kaldı. Önce bir şey anlamadı.

Kuvvetle “vurulan” kapıyı açmak için… hayır; olduğu yerde… bile kalamadı… bir yere tutunayım dedi ama tutunacağı yerler de uzaklaşıyordu.

Çay bardağı koyduğu yerde değildi.

Hiçbir şey yerinde durmuyordu ki! Ay, yıldızlar, güneş az önceki yerinde mi! Baksana fotoğraflarına; hangisi birbirinin aynısı! Aynaya bak; o, sabah ki sen, sen değilsin.

“Ömür tayyaresi sürat peyda ediyor.”

Bir deprem çocukluğunu yıkmıştı. Derken gençliği… Bu ikincisi çok daha yıkıcıydı ve bunu çok iyi hissetti. Tutayım, tutunayım diye çok asıldı ama nafile.

“Hayat apartman yıkılıyor.”

Neye sarılsa elinden dökülüyordu. Sonra ufacık avuçlarına sığmaz bu dünya; sarılma! Bu zayıf omuzlarında neyi taşıyacaksın ki!

“…fırtınalı bir muharebe zamanı olduğundan, hiçbir şey kararında kalmaz. Ya mahvolur veya tebeddül eder gider.”

Bazen duvardaki saatten gözlerini ayırmaz; saniyeleri kıtır kıtır kesen o, dur durak bilmeyen mili kırıp atası gelirdi.

Ah, zaman; senden herkes mi şikayetçi; hem saraydakiler hem zindandakiler…Saraydaki bitsin istemez; zindandakine durmuş mu gözükürsün!

Hele bak hele!

Dün nerde, yarın ne demek?

Şimdi’nin gözlerinin içine baktığın yok!

Dünün ve yarının peşine düşmüşsün de onları gören var mı?!

Gel, uzaklaşma; oturalım, şu “Şimdiki Zaman Evi”nde de “işimize” bakalım. Kaçma bu evden, desem de kaçamazsın. Otur şurda otur! Geçmişten, gelecekten geçip [“dünden”] buraya geleceksin. Kafandan çıkar at da şu hayalden halleri; gel, gel; şimdi’ye gel!

“Hayat zannettiğin halat bulunduğun ândır.”

Uyuyamıyorum dedi, Hatice Abla telefonda.

Niye, dedim.

Takıyorum, dedi. Yaşı Cahit Sıtkı’nın yolun yarısı dediği otuz beşin ikisini bile geçmişti. Takmakla çözebiliyorsan… tak, dedim. Hoşuna gitti; durdu, düşündü. Sevindi, güldü. Onu da Şimdiki Zaman Evi’ne çağırmıştım. Bu evde herkese yer vardı. Geçmişin ve geleceğin birer odacığı bile yoktu. Ne odacığı… yolu, kapısı yoktu ki… de… berber dükkanındaki aynalarda-n uzayan dünya idi oturduğumuz koltuktan hayal gözlerimize üşüşenler. Kışlık, yazlık evlerimiz olacaktı. Durmadan yenileyecektik eşyalarımızı. Bir daha, öteki beriki, diğeri daha… Daha, daha, daha… Hep burada kalacak gibisin. Heey, hey!

Ne şaşırmıştım Mısır’da çölün ortasındaki o piramitleri görünce. Dünya kocaman bir çöl olduğuna göre; bu piramit özentileri niye ki?!

“Emeller bekasız; elemler ruhta baki kalır.”

*

BUNDAN SONRA

Bundan sonra ne olur?

Allah bilir de...

Kul da hissedermiş hani!

Ektiğini biçersin yani!

Çiçek ektiysen gülecek kalbin.

Diken ekince gül çıkmaz.

İnsan kerim bir varlık...

İnsan zalim ve cahil...

Yani bir yandan cennet bahçesi...

Bir yandan cehennem püskürmesi...

Hangisi olacaksan karar sende...

A'rafta kalmak da başka bir sahne...

Bundan sonra ne olur dedin de...

Elindeki şimdileri ufalayıp attın.

Şu kedinin gözleri şimdiki zaman...

Duvardaki saat, şu nefes, şu sonbahar...