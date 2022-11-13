İ’tizar: Bu satırlar, bu Son Mektup’u okurken bu fakirin altını çizdiklerinden ufacık bir demet… Elbet daha sepete konacak çok meyve var. Gerisi size kalmış.

Hem risale oku hem de lisan-ı münasiple konuşma; olmaz!

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Hem Risale oku hem de asık suratlı ol; olmaz ki…

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Hem risale oku hem de kuş seslerine kulak kesilme, kedilerden habersiz yaşa, yıldızlara göz kırpma; olmaz ki…

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Hem Risale oku hem de gece nöbetçisi çocukluğunun Ay Dede’siyle beraber arada bir -birkaç dakika da olsa- nöbete çıkma; olmaz ki…

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Hem Risale oku hem de sıradan insanlar gibi bir ekmek nasıl ısırılır; bilme; olmaz ki…

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Hem risale oku hem de zayıfa karşı kuvvetliden yana ol; olmaz ki…

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Hem Risale oku hem de seni merak bile edenler olmasın; olmaz ki…

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Hem Risale oku hem de bir rüzgârda savrulanlarla beraber savrul; izin, tozun, sözün kaybolsun; olmaz ki…

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Hem Risale oku hem de onun bunun peşine takıl; olmaz ki…

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Hem Risale oku hem de soruların, hikmetin kapısından uzaklaş; tarikata yaklaş; olmaz ki…

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Hem Risale oku hem de bir yerde doksan dokuz câni, bir masum varsa; orası ateşe verilmez, düsturuna, tegafülün karanlık perdesini çek; olmaz ki…

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Hem Risale oku hem de adaleti gözetme; olmaz ki…

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Hem Risale oku hem de toptancı ol; olmaz ki…

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Hem Risale oku hem de saldırır gibi yaz, çiz, konuş; olmaz ki…

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Hem Risale oku hem kaba/dayı ol; olmaz ki…

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Hem Risale oku hem de Said Nursi’nin dönüp de bakmadığı makam, mevki, dünyevî tekliflere kendi gözlüğünle b/ak; olmaz ki…

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Hem Risale oku; hem de zalim propagandanın içinde ol; olmaz ki…

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Hem Risale oku hem de şu siyaset yüzünden kimilerine tebessümü bile çok gör; olmaz ki…

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Hem Risale oku hem de hiç okumamışlardan farkın olmasın; olmaz ki…

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Hem Risale oku hem de her şeye “esma gözlüğü” ile bakma; olmaz ki…

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Hem Risale oku hem de üç kitabı beraber okuma; olmaz ki…

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Hem risale oku hem de alıp verdiğin nefeslerin farkında olma; olmaz ki…

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Hem risale oku hem de “şükür fabrikası” olduğunu sık sık unut; olmaz ki…

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Hem Risale oku hem de hem de: “Muhabbet devam etsin, şûra kuvvet bulsun.” denmemiş gibi muhabbeti yarala, şûrayı karala; olmaz ki…

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Hem Risale oku hem de milyonlarca ağaç kesilirken; aman sessiz ol; olmaz ki…

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Hem Risale oku hem de hürriyet diye bir derdin olmasın; olmaz ki…

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Hem Risale oku hem de her şeyin konuşulduğu şeffaf bir Meclis’ten yana olma; olmaz ki…

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Hem Risale oku hem de hukukun üstünlüğünden ve kanun hâkimiyetinden yana olma; olmaz ki…

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Hem Risale oku hem de fukaralığın niye giderilemediğini düşünme, sor[gula]ma; olmaz ki…

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Hem Risale oku hem de cehaletin okullardan yayıldığını yazma, görme; görsen de yüksek sesle konuşma; olmaz ki…

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Hem Risale oku hem de okuduklarının hayattaki karşılığını düşünme, yaşama; olmaz ki…

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Hem Risale oku hem de kendini okuma; olmaz ki…

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Hem Risale oku hem de dost, kardeş, talebeden biri bile ol/a/ma; olmaz ki…

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Haşiye: Risale, “mektup” demek ya… Bak; bu Risale, sana sevgiliden gelen -görüp göreceğin- son mektup… Daha -gözünü, kulağını kapıyı dikip- o eski meşin ceketli postacıları mı bekliyorsun? Heyhat! O zaman aklın başka yerde ve sen okumamışsın bu mektupları! İyi beklemeler dostum!