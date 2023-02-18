Kıyamet senaryoları yaşadık. Kaat gibi uçtu alelacele yapılmış binalar. Koca Sinan, temel otursun, diye yıllarca beklerken Padişaha şikayet ediliyor. Böyle giderse Süleymaniye daha yıllarca sürer korkusundan…

Sürsün; sana ne! Ehline verilmişse bir iş; sanatkâra karışmayacaksın.

Şaire ne diyebilirsin?! Çabuk ol, şu mısrayı kaldır, burası birilerini kızdırabilir ve saire, şu, bu diye sıkıştırabilir misin?! Çekemeyen mimarlar olsa gerek bu müzevirler.

Takip iyidir elbet. Teyakkuza sebeptir. Sanatta tenkit de bu yüzden var zaten. Bu da takip listesindedir. Süleymaniye gibi eserlerden sonra buraya gelmek acı, tuhaf, düşündürücü…

Para hırsı iyi paralıyor bizi.

Sonra vekaletname verdiklerimiz ne iş yapar?

İşi üzerine almışsan -Ömer gibi olamazsın da- bari şu Almanlara benze. Oraya araba siparişi veriyoruz. Ev siparişi de verelim.

Orhan Veli gibiyiz. Bu güzelim memlekette; tarifsiz kederler içindeyiz.

Başımızı soktuğumuz evde, başımızı rahat ettirmek bu kadar zor olmasa gerek.

Gidin Japonya’ya, bakın, görün adamlar ne yapıyor. Bu derme çatma hayatlara mahkum muyuz!

Sanat yok, zenaat yok; ne var? İş yarışı yerini laf yarışına bırakmış.

Çalışanlara da engel olmak var bir de! Niye? Cehalet!

En iyi öğretmenlere öğrenci teslim edeceksin. Ve en yüksek maaş alan kimse, ondan tek lira da olsa maaşı fazla olacak. Başarısı artıkça armağanlara boğacaksın. Az olacak okullar; öz olacak. On iki sene çocuğu getir götür yapma. Okumayı, çarpım tablosunu, dil ve edebiyat sevgisini verip iş bölümüne salacaksın. Bak ne oluyor!

Tecrübeleri kaldırıp attık. Sonra köyden indik şehire. Şehirli olduk mu? Nerdeee! Boyalı, cilalı binaları, asfaltı yolları, köprüleri, interneti modernleşmek zannettik. Yollar kısaldı ama insanlığımız büyümedi.

Şehirleşmek bu değil… miş demek ki birkaç saniyede çöktü-k işte!

Herkesi tıkış tıkış, nefes nefese bir yerlere doldurmanın adı yok. Adı var: On binlerce ölüme davetiye… Bir binaya bir köyü, bir siteye bir kasabayı istif etmenin bedelini acılarla, ölümlerle ödüyoruz.

Liyakat ölürse; yaşamak ve yaşatmak sevinci de ölür.

Para her şeyin önüne geçince, ekmekler hamur, binalar da bir zelzele de çamur olur. Oldu ve öldü bütün tafralarınız.

Almanya, Japonya bu işleri nasıl yapıyor, diye merak etmek de yok.

Şan olsun diye aday olmayacaksın. Ne yapacaksın seçilince; hazırlığın var mı? Yok! Şu okuyup ettiklerini bir görelim hele!

Böyle durumlarda değil can; cam bile kırılmamış yerlerin idarecilerini getirelim iş başına. Öyle usulsüz işlere imzalar atılmışsa; bunun neliğini millet adına Meclis araştıracak; millet, idarecileri göz ve soru hapsine alacak. İnsanca yaşamak her insanın hakkı zira.

Eğitim yerlerde sürününce; ayakta kalmak mümkün mü!

*

Firavun der ki Haman’a:

Kuleler diksene gökyüzüne…

Sen de iyi bak gökdelenlere.

Tarih dönüp dönüp geliyor;

Aynı adreslere…

Takılma değişen isimlere.

Salıncağın üzerine gökdelenler…

Yunus musun sen;

Sırat Köprüsü’ne evler yapacak!

Yıkıldı bak!

Dünyamız yerle bir…

İnsan böyle bir endişedir.

Düştü boynumuz.

Dikine gidiyorduk burnumuzun.

Hani o gururumuz?

Evler, arabalar benim…

Benim olsun her şey benim!

Karunluk var mı soyunda?

Yiyip içtiğin…

Giyip eskittiğin senin…

Bir de bulursan kefenin.

Kefende cep, çekmece yok.

Soru çok açık; bilmece yok.

Lehül mülkü yani her şey O’nun…

Edep yahu; bu, su senin mi!

Senin mi şu bir lokma ekmek!

Malım mülküm, samur kürküm ne demek!

Bu hayat çıkacak hayatından.

Atın araban, tahtın taraban…

Hazır mısın?