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7 OCAK 2023 CUMARTESİ - YIL: 53

Yakamdan düş!

Ali HAKKOYMAZ
07 Ocak 2023, Cumartesi 01:39
Nasıl demeyeyim, ha!

Bizi böyle yıllarca yorup durduğunu…

Hemi de bu cennet ülkemin!

 Aldırdığı da yok!

“Vergi…” diyor, veriyorum.

“Askerlik…” diyor, gidiyorum.

Bir dediğini iki etmiyorum; ondan mı!

Seçtiklerimi alaşağı ediyor.

Lahavle… Hasbünallah çekiyorum.

Bilmediğimi sanıyor.

Yapma etme, diyorum.

İlk ya da ikinci sandıkta…

Diyeceğimi diyorum.

Yedi düveli kovalarız da…

İçerde kılıçlar kınında…

Bizim işimiz muhabbet…

Düşmanlığa düşman olmuşuz bi’ kere.

Ah, “Yanlışlıklar Komedyası” ülkem!

Ben “Meclis…” diyorum; o darbe diyor.

Çok üzüyor, be!

Köprüsü, tüneli, yolu var.

Yordamı yok, ülkemin.

Paraların birini bin kişiye…

Binini birine veriyor.

(...)

Bütün harçlığını ben veriyorum.

Bir avuç yol, bir göz kırpımı köprü…

Başında, sonunda Deli Dumrullar…

Geçenden geçmeyenden akçe dileniyorlar.

Attığımız nara…

Evlerimiz kira…

Bağımız, bahçemiz talan…

Hiç tadımız yok!

Ülkem şair gibidir amma şiir okumaz.

Mesela Ziya Osman’ı tanımaz.

Okumamış Geçen Zaman’ı…

Nefes Almak’ı

Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesini.

Ah, ölüm, ev, ahret şairi Ziya Osman…

Deli gibi İstanbul âşığı…

Melûl, mahzun, gariban…

Cahit Sıtkı’nın Galatasaray Lisesinde sıra arkadaşı…

Ölümüne yakın aklı başına gelenlerden Tarancı…

Acı acı yakınırken son şiirlerinde…

Doyasıya ağlar.

İkisi de ölümü iliklerinde yaşar.

“Yaş otuz beş yolun yarısı eder.

Dante gibi ortasındayız ömrün…

Delikanlı çağımızdaki cevher…

Yalvarmak yakarmak nafile bugün…

Gözünün yaşına bakmadan gider.” demiş de… 

Kırk altısında ölmüş Otuz Beş Yaş şairi.

Kırk yedisinde Ziya…

İki sadık arkadaş…

Ama iki savaşın ortasında kalmışlar.

Yanmış yakılmışlar çare diye…

Ne çare; biçare bi’ çağ…

Koşar adım bir kıyamet telâşı…

Duymuşlar, anlamışlar da…

Dağdağalı bir zaman…

Ah, okusalardı Ricaları!

O sonsuz ilticaları…

Barla’daki adamın yanına gitselerdi!

Beraber ağlasalardı o çınarın altında.

Tanpınar Zaman Kırıntıları’nı okusaydı!

Oğuz Atay da gelseydi!

Tutunamayanlar’danım bu dünyaya ben de senin gibi deseydi!

O hüzünlü saçlarını yolmaktan vazgeçer miydi!

Beşir Fuat -bırak intiharı- düşünmezdi bile!

Ülkem, bak; yaralı ve beş paralı senin bu çocukların…

Aklımı paralama daha daha!

Kalbimi yaralama!

Gölge etme; şu benim cebimden israfı kes!

İhsanın, ikramın şöyle dursun.

Yakamdan düş gayrı!

Okunma Sayısı: 164
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