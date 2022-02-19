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19 ŞUBAT 2022 CUMARTESİ - YIL: 52

Yaşama sevinci

Ali HAKKOYMAZ
19 Şubat 2022, Cumartesi
Neşe ve endişe iç içeyse dünyadayız, demektir; telâşa gerek yok!

İçimize geceler düşer bazen. Bazen Yusuf misali bir kuyu dibinde bazen İsa gibi gökyüzüne kanat vururuz. Zaten bu gelgitler olmasa nasıl yaşanır! Dümdüz yol var mı! 

Hele yola çıktığımda ilk kendime varırım. Ötesi teferruat mı desem! 

Nice hastalığıma yollarda şifa topladım. 

Burada papatya, gelincik ve durmadan gökyüzü topladım. 

Yollar beni hep çekti hep kucakladı; yolda bırakmadı hiç. Yollarda yolsuz kalmadım, huzursuz olmadım. O yol; bu dünya... 

Daha dur -hele, yani durma;- sonsuza akıyor bu yol. 

İşte bu yol[lar]dan topladıklarım. Çıkalım bakalım hangi acı tatlı meyveler... 

Bi’ sepet olmalıydı kolumuzda da... biz işi hepten abarttık. Ve eşkiyalar çıktı yolumuza; hafifletmek adına o yüklere el attılar. 

Bize baş sermaye yaşama sevinci/ümit gerekti. Sonsuz ümidimizi sonlu sevdalara bağlayınca; olanlar [böyle] oluyor işte! 

Neyse biz işimize dönelim. Şakilerin el at[a]madığı kelimelerdeki sevincin ülkesine.

*

ÖPÜLESİ MEVSİMLER 

Gökyüzü uzayıp gidiyor.

Bulutlar akından akına...

Nefeslerim her dem taze...

Hayat; taptaze hediye...

Baktım; haberler bayat;

Alnından öpüyorum mevsimlerin!

*

KAVGA MI!

Madem bu dünya evimiz... 

Madem Havva’dan, Âdem’den gelmişiz.

Madem dünyada misafiriz...

Ne gerek var kavgalara!

*

YAŞAMAK 

Yaşamak...

Farkında olmak yaprağın ürperişinin...

Yaşamak...

Adını koymak acıların, sevinçlerin...

*

ÇEKİRDEK VE CESET

Her çekirdeğin baharı; her cesedin haşri vardır.

*

HAYATI GÖR/MEK

Ah, hissedebilsek her nefesin lezzetini!

Adını koyabilsek yaşadıklarımızın!

Bir dostu karşılar gibi karşılasak doğan günü!

Bir dostu uğurlar gibi uğurlasak giden günü!

Bilsek; aldığımız her nefesin bahar;

Verdiğimiz her nefesin sonbahar olduğunu!

Yaşayıp öldüğümüzü görsek biraz!

*

HER NEFES 

Her nefes... tık nefes olabilirsin;

Sonsuz aşkını ilân et.

Her nefes... nefes nefese kalabilirsin;

Kimedir sonsuz minnetin?

Her nefes... yeni bir suret;

Bu böylesi muhabbet...

Her nefes... bidayet ve nihayet...

Nelere dâvet...

Her nefes... sonsuz hürriyet;

Zikret, fikret, şükret...

*

BİR ŞEY SÖYLE

Haydi, bir şey söyle;

Yaralarımı dindiren bir şey...

Kuş seslerini getir;

Balıkların okyanus türkülerini.

Kelebek rüzgârları olsun;

Kurutsun alnımın terini.

Aşka benzer şeyler söyle;

Bildiğin gibi işte, öyle!

Kendimden geçeyim; bir çocuk gibi...

Bir sabah hafifliği sinsin üstüme.

Okunma Sayısı: 203
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