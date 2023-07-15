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15 TEMMUZ 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Yaşamak sadeliktir

Ali HAKKOYMAZ
15 Temmuz 2023, Cumartesi
YAŞAMAK SANATI:

Doktorun hastasıyla, öğretmenin öğrencileriyle, idarecilerin halkıyla konuşurken çok sert yüz ifadeleri takındıklarını görüyorum. Sanki sürekli savaş halindeyiz. Lütfen, biraz rahat yüz ifadelerine ihtiyaç var. Çok konuşup çok az kitap okuyorsunuz. Çok zaman okumuyorsunuz; bu her halinizden anlaşılıyor. Her gün konuşmayın! Biraz eve çekilin; okuyun, yazın! Fıkralar falan anlatın arada! Atasözü, deyimler ve saire gibi şeyler katın konuşmalarınıza! Kültür, bilgi; hayat gibi tazelenmek ister. Bir de lafla peynir gemisi yürümüyor. Bıktırmayın! Ölüm diye bir şeyi ne çok unutuyoruz! Dünya ebedî mi! Mevsimlerin şarkısını dinleyin; susun biraz!

*

CİMRİLİK:

Önemli hastalıklarımızdan biri de cimrilik... Selâm cimriliğimizden sofra cimriliğine uzar bu liste. Cimrilik ve korkaklık, cömertlik ve cesaret beraber gezermiş; bu da hatırda dura. Aman kimse görmeden geçip gideyim şuradan. Şunu tek başıma yiyeyim. 

Bu bizim dünyaya yapışıp kalmışlığımız... dünyayı ebedî sanışımız... hayra alâmet değil... Parasını pulunu yiyemeden, evini oturamadan, çulunu giyemeden bırakıp gidenler de pek ibret olmuyor demek ki! 

O, her şeyi veriyor; bize bir yol gösteriyor. Biz saklıyoruz, biriktiriyoruz. Dünyanın yarısı aç... Ülkemizde yoksulluk, açlık sınırında milyonlar var. Herkese yetecek, artacak yiyecek, içecek var da... bu cimriler, bu israf, bu ben kazandım kibri var ya... Bilenlerin de bu cimriliği, israfı anlatacak cesaretleri mi yok, onlar da ilim cimrisi midir nedir; kendilerine kalsın da bu... hakikati saklamakta çok "cömertiz,” ha!

*

KARA MİZAH:

Seçimler bitiyor; öteki seçime kadar seçim konuş(ur)uluyor. Gelir dağılımı âdil, demokrasi güçlü, eğitim yerli yerinde, çoğunluğun da işi yolunda olunca... hemen hemen aynı kişilere de ekrana çıkıp seçim aşağı seçim yukarı aynı cümlelerle her akşam konuşmak düşüyor. Gelişmişlik böyle bir şey!

*

KUŞLARIN FERYADI:

Ormanları yaktınız; ev yaptınız. Ağaçların, kuşların, karıncaların, daha nelerin feryadı üzerine oturamazsınız. Vicdanınızdan kırıntı kalmışsa...

*

HOCANIN YÜZÜĞÜ:

Anlamam, anlatamazsınız, anlatmayın; futbol ve miting meydanlarında bağırıp çağıranların çok olduğu ülkelerde sıkıntı büyük demektir. Nasreddin Hoca'nın samanlıkta kaybolan yüzüğünü sokakta araması gibi gerçeklerden kaçmaktır. Çok konuşmaktan çalışmaya vakit yok gibi... Evdeki kitaplarınızla yüzleşmedikten sonra sele yele kapılmış yaprak gibi akıp savrulacaksınız.

*

SEÇMEK:

Seçtikleriniz size benzer; siz de seçtiklerinize… Seçe seçe bir hayatı ördüğünüzü, kendinizi o aynalarda gördüğünüzü söyleyen oldu mu?

*

GAYE-İ HAYAL:

"Vizyon" kelimesinin Türkçesi yok mu? Laf olsun diye söylenen kelimeler vardır ve adı “millî” olan eğitimin duvarlarında yazar: “Yok misyonumuz, yok vizyonumuz...”Daha, derdimizi anlatacak kelimemiz yoksa baştan kaybedilmiş bir eğitim vardır. Ve ötesi nasıl kazanılır ki bu durumda! Ay çekirdeklerinin görüntüsü yanında eğitimin "vizyonu" sınfta kalır; kalıyor da...

*

ŞEHİRDEN KAÇAN YILDIZLAR:

Şehirleri biraz çık; yıldız yağmurlarıyla yıkansın gözlerin. Cırcırböcekleri ve çekirgelerin senfonisini dinle. Tenha yollar, meyve bahçeleri, köylülerin mesut yüzleri... Niye şehirlerde tıkış tıkış, itiş kakış yaşamalara mecbur olduk ki?!

Böyle bir gece yıldız yağmurundan geçtik. Şehir çok uzaklardaydı.

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