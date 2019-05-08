"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 MAYIS 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Hakkı ve sabrı tavsiye etmek

Ali KOÇ
08 Mayıs 2019, Çarşamba
Şu sıralar siyaset dünyasında her şey dibe vurmuş vaziyette. Emeller ve ümitler yerini çaresizlik ve hayal kırıklığına bırakmış durumda.

Siyasetçiler tarafından belirlenen ve konulan kurallar; demokrasiye ait kural ve kurumları dünyanın gerçekleriyle uyuşmayınca, siyaset kurumunu da kilitlenme noktasına getirdi. Siyaset dünyası ve siyasetçilerin nazarında sanki her şey birden “esbab bilkülliye sukut etti.’’ 1 Yani sanki siyaset dünyası bütün sebep ve oluşumuyla bir anda ve aniden durdu ve öyle her şeyi ile çöktü insanların da siyasete olan inançlarını kaybettirdi. Sağduyulu ve vicdan sahibi bazı siyasetçiler ise “Önemli krizlerde topluma hakemlik yapacak bir kurum yok’’ (Selçuk Özdağ AKP eski milletvekili 23.04.2019 tarihli basın) diyor. Kimileri de yeni bir ümit ve arayış içine girmiş bulunmakta.

Eğer sanıldığı gibi her şey siyaset ve siyasetçiden ibaret olsa idi insanlar da haklı olarak siyaset ve siyasetçiden umduklarını bulamadıkları zaman elbette kendilerini hayal kırıklığına uğramakta haklı olabilirlerdi.

Halbuki insanların ve özellikle Müslümanların din ve dünyası o kadar geniş ve o kadar bol ki, hiçte siyasî kargaşa ve boğuşmalara karşı ümitsizliğe kapılmaya ihtiyaç yoktur. Çünkü dünyaları içinde siyasetin yeri ancak yüzde birliktir. Çünkü “Şeriat yüzde doksan dokuz ahlâk, ibadet, ahiret ve fazilete aittir; yüzde bir nisbetinde siyasete mütealliktir.’’ 2 Demek dünyanın bu yüzde birlik siyaset dünyası bizi ümitsizliğe ve üzerinde boğuşmaya sevk etmesin.

Evet yüzümüzü siyasetten, dünyayı nuruyla aydınlatan Kur’ân-ı Kerîm’in Asr Sûresi’nde insana verdiği ümit ve kâinatı aydınlatan ümit ve müjde dolu nuruna çevirelim. O herkese yeter.

Sûre’nin meali:

1. Âyeti “Yemin olsun asra’’.

2. Âyeti “İnsan muhakkak hüsrandadır’’.

3. Âyeti “Ancak iman eden, güzel işler yapan ve biribirine hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna.’’

Biz de bunlardan biri olmaya çalışalım.

Selâm ve duâlar.

Dipnotlar:

1- Lem’alar s. 16.

2- Divan-ı Harb-i Örfî s. 55.

Okunma Sayısı: 128
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yeniden seçim kararı hukuka ve vicdana sığmadı

    AB’den gıda israfını önleyecek hamle

    Yatırımcının güveni daha da sarsılacak

    Taş atan Filistinliye hapis, Filistinliyi şehit eden Yahudi'ye ev hapsi!

    Kanolada ekiminde dikkat çeken artış

    Beşiktaş, Josef Sural'ı unutmadı

    Zarif: ABD'nin yaptırımlarına rağmen AB ile İran anlaşmanın eşiğinde

    İftar sofralarında bu yiyeceklerden kaçınılmalı!

    Muhammed Salah 'sezonun futbolcusu' adayları arasında

    Dışişleri: Fransa'nın Doğu Akdeniz'e ilişkin açıklamalarını reddediyoruz

    İlginç görüntü Kars'tan

    ABD'den İsrail istihbaratına dayanan İran iddiası

    Şehit Polis Mevlüt Metin ebedi yolculuğuna uğurlandı

    YSK, İYİ Parti'nin talebini reddetti

    İmamoğlu'ndan YSK'ya eleştiri

    Şehit Akkuş dualarla uğurlandı

    Şehit Akkuş dualarla ebedi yolcuğuna uğurlandı

    Abdullah Gül YSK'nın kararını yorumladı

    Havayolu şirketlerinden seçim kolaylığı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    31 Mart’tan 23 Haziran’a
    Genel

    Yeniden seçim kararı hukuka ve vicdana sığmadı
    Cevher İLHAN

    Millet irâdesine “resmen” kastedildi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Demokrasi mi, AA+YSK kararı mı?
    Genel

    AB’den gıda israfını önleyecek hamle
    Ali FERŞADOĞLU

    Sahur/imsak vakti ve şarlatanlar
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Fatih Yargı

    Avustralya’da seçim nasıl yapılıyor?
    Mustafa ORAL

    Risalelerle insanları gülümseten yüz: Musa Yukarı
    Faruk ÇAKIR

    Ramazan hürmetine...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.